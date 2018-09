Tener un proyecto para Zona Militar evitará el vandalismo.

Infoecos/Colima

Los trabajos para definir el destino que tendrán los terrenos del área que actualmente opera como cuartel para los miembros de la XX Zona Militar, una vez que se muden a sus nuevas instalaciones, son necesarios para evitar que el área quede abandonada y sea víctima de vandalismo.

De acuerdo con el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Jesús Sánchez Romo, esta situación es “preocupante y debemos hacer algo porque si ese día, 31 de octubre, cuando los militares lo dejen solo, el espacio será víctima de vandalismos y no quisiéramos estar en ese escenario”, subrayó.

Recalcó que por eso son muy importantes los trabajos que realizan los integrantes de la Comisión Ciudadana para la Planeación y Desarrollo de la Calzada Galván, que se han manifestado estar en favor de la defensa de estos terrenos.

Sin embargo, consideró que no puede haber una defensa, de parte del Gobierno estatal, a los señalamientos de representantes de grupos ecologistas, que han asegurado que en estos terrenos se pretenden construir departamentos, “porque no sé de dónde sacaron eso”, indicó.

“No sabemos nada, no han definido nada, no sé de qué se quieran defender, no sabemos si se tenga que destruir algo o todo, o si algo de ahí se pueda aprovechar”, destacó.

El funcionario estatal reconoció que la polémica no debería interferir con un proceso que busca encontrar los mecanismos para determinar qué proyecto se realizaría en la vieja zona militar y reconocer que una de las limitantes es el tema presupuestal.

Insistió en que no solo se puede exigir que se conserve como una área verde, sino encontrar la manera de que pueda disponer de recursos para su mantenimiento y cómo evitar también ahí delincuencia.

“Ahí está el caso de El Rodeo, que es un espacio para otros temas pero no tanto para la diversión. No se trata de hacer esos espacios libres completamente solo por hacerlos, sino tomar la responsabilidad de mantenerlos”, precisó.

Respecto a la apertura del Parque Metropolitano de Tecomán exclusivamente los fines de semana, señaló que se busca generar la logística administrativa para que operen permanentemente todos los espacios disponibles.

“Estamos tratando de resolver todo, no solo tratar de resolver un punto y después tratar de resolver a otros, en el caso de Tecomán podemos decir que estamos en pláticas con empresarios. Tuvimos una reunión para que se administre a través de un patronato sin que se concesione”, puntualizó.

Ratificó que en este caso, el Gobierno estatal se quedaría a cargo de mantenimiento, pero en caso de que se llegase a cobrar por el uso de algunos espacios, según lo decida el patronato, lo primero sería que el recurso que se genere se quede para el mismo parque.

