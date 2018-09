Exigen trabajadores municipales el pago del incremento salarial.

Infoecos/Colima

Los trabajadores del Ayuntamiento de Colima exigirán, mediante una manifestación, el pago del incremento salarial 2018 y la aportación retroactiva, el próximo 10 de septiembre, si el alcalde Héctor Insúa García persiste en su actitud de ignorar sus demandas.

Así lo anticipó el asesor legal del Sindicato Unión y Armonía, Francisco Javier Isais Mayoral, quien estableció que le solicitaron este ajuste al presidente municipal desde el pasado 28 de marzo, como está establecido en el Acuerdo de Concertación Laboral.

“Este acuerdo habla de que se homologará lo que dé el Gobierno del Estado (de incremento salarial a la burocracia), y hasta ahorita el presidente municipal no ha cumplido con eso; incremento que fue del 6.2 por ciento en salario y prestaciones”, recordó.

Reconoció que la demanda salarial quedó en suspenso por el inicio de la campaña electoral, pero al iniciar el noveno mes del año, el ajuste y el retroactivo implicarían más de dos millones de pesos que han dejado de recibir los trabajadores sindicalizados.

Precisó que la falta de respuesta del alcalde a su demanda, a mes y medio de que entregue la administración del Ayuntamiento, pone de manifiesto que “volvió a incumplirle a la clase trabajadora.

“Vamos a hacer una asamblea el 7 de septiembre y que los trabajadores decidan qué es lo que vamos a hacer y si deciden hacer una manifestación, será el lunes 10. Vamos con todo contra el presidente municipal y exigirle que nos cumpla el incremento salarial, que nos cumpla con el retroactivo”, subrayó.

Isais Mayoral manifestó que si Insúa García no otorga el incremento salarial, estaría dejando una carga económica extra a la administración que encabezará Leoncio Morán Sánchez.

“Sabemos la situación económica del Ayuntamiento, dónde está la lana, no quiero meterme en sus problemas, yo no me meto en las cosas del ‘patrón’, nada más que le cumplan sus derechos a los trabajadores”, resaltó.

