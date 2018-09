La sociedad, pilar de la Casa del Adulto Mayor La Armonía.

Los pilares de la Casa del Adulto Mayor La Armonía, son sus bienhechores, indicó el Director Operativo, Daniel Sánchez Mendoza, tras señalar que los gastos mensuales para atender actualmente a los 104 ancianos que viven en este lugar, asciende aproximadamente a los 650 mil pesos.

Sánchez Mendoza, comentó que para el mantenimiento de la Casa, se vive principalmente con lo que la sociedad les apoya “El patronado que es el grupo de personas voluntarias, que son los responsables de la institución, son los que se encargan de conseguir bienhechores, en donde se programan los apoyos cada semana, quincena o mes”.

Aparte dijo que hay personas físicas, morales, y además el gobierno “El gobierno nos asigna un subsidio mensual a través del Congreso del estado y mensualmente estamos recibiendo ese apoyo”.

Pero recalcó que lo fuerte es la sociedad, “La gente con su kilo de arroz, de despensa mensual, y aparte también el servicio que prestamos, algunas de las personas que tienen recursos, les pedimos que participen”.

De las principales necesidades destacó “necesitamos más personal, necesitamos un médico geriatra, como lo marca la ley, sé que no de tiempo completo, pero sí definitivo que estuviera tres o cuatro días por semana, para que nos atendiera a toda la población”.

En cuanto a las prioridades dijo Daniel Sánchez Mendoza que se necesita más personal, “ocupamos suficientes enfermeros, enfermeras, requerimos de más cuidadores, para atender a estos 104 ancianos, recuerden que deben ser de 24 horas, los 365 días del año, entonces necesitamos mucho personal”, puntualizó.

Agregó que la mayoría de los ancianos, están en condiciones de mucha dependencia, “tenemos algunas ancianas en estado vegetativo y ahí si es totalmente cama, porque no hay ninguna reacción de ellos, pero la mayoría son dependientes, ya no controlan sus esfínteres, entonces tenemos que ponerles pañal, dando un promedio de cinco por día cada uno, algunos necesitan más, si multiplicamos por 70 que es el promedio que lo usa, pues en gasto es de 25 o 30 mil pesos mensual, además de la necesidad de guantes, sumando más 10 mil pesos en eso, lo principal en los gastos fuertes es la nómina, y después la alimentación”.

Comentó que los requisitos para recibirlos es que tengan edad mínima de 70 años, o 70 y más, “normalmente siempre llegan con sus familiares, quienes explican que no pueden atenderlos, que no saben o que requieren de ayuda para atenderlos porque no pueden, aparte también las instituciones el hospital, el DIF, el Instituto para la Atención de Los Adultos, o vecinos también los reportan”.

“El servicio que prestamos en el área del Asilo, es gratuito, siempre y cuando el anciano no tenga recursos, pero si tiene familia se hace un estudio socioeconómico y se les fija una cuota, no podemos ofrecer el servicio a una persona que tenga recursos, pero si estamos al pendiente que todos participen”.

Del personal que colabora en la Casa, dijo que son 49 trabajadores, “desde el sacerdote, el médico que viene una vez a la semana, el psicólogo, la trabajadora social, las enfermeras, y de ahí cocina, intendencia, jardines y las cuidadoras, que es lo más fuerte, todos cubrimos los tres turnos, las 24 horas”.

Para la gente interesada en acudir para acompañar y convivir con los ancianos dijo, que se puede hacer en los horarios de visita, desde las 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y 16:00 a 19:00 horas.

Destacó que todas las instituciones que tienen que dar el servicio acuden con ellos “nosotros somos la institución más grande, y por eso acuden mucho y por eso normalmente tenemos de la Universidad de Colima, definitivamente cada año tenemos a todos, de la UNIVER, Secundaria, Bachilleratos, Primarias, y de todos los que quieran apoyar y brindar un servicio”.

