Llama el TAE a alcaldes a no dejar municipios con problemas laborales.

Tras comentar que en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón se cuenta con un número importante de recursos interpuestos por trabajadores que tienen que ver con la reinstalación y el pago de salarios caídos, así como el reconocimiento de su categoría como trabajadores de base, el presidente de dicho Tribunal, Germán Iglesias Ortiz, llamó a las administraciones municipales saliente a cerrar de la mejor forma para evitar heredar complicaciones en materia laboral.

De hecho los problemas legales ya se tienen, ahorita el Tribunal de Arbitraje ya tiene expedientes, de los cuales ya se han concluido su procedimiento, ya se ha cuantificado, y pues está en ejecución de los laudos, así que cantidades que tienen que pagarse por las propias administraciones.

El consejo sería que las administraciones que van a entrar se acerquen al TAE para conocer la problemática que tienen los municipio y tomar las medidas pertinentes.

Destacó que la mayoría de los expedientes son juicios que tienen que ver con la reinstalación y el pago de salarios caídos, así como el reconocimiento de su categoría como trabajadores de base a los trabajadores que demandaron ante el Tribunal

Si es un número muy considerable de asuntos, sobre todo Tecomán, Villa de Álvarez y Manzanillo.

Recomendó a los alcaldes salientes que dejen su municipio sano en los asuntos laborales, deberían apegarse a la legalidad, obviamente no otorgar bases a quien no tenga el derecho, a quien lo haya adquirido y no se le otorga tendría que ir ante el TAE para su demanda.

Señaló que en los últimos años los cambios de administraciones municipales se han incrementado las demandas, los reclamos que hacen los trabajadores por derechos que les asisten y que están contemplado en la ley.

“Siempre sucede lo mismo, cada que hay un cambio de administración se incrementa las demandas laborales, por despidos injustificados, por falta de pago de sueldos devengados, no pagados y otros.

Respecto a lo que acusó Leoncio Morán Sánchez, que la administración de Héctor Insúa García, le dejará muchos problemas laborales, entre ellos, la basificación de 400 personas y adeudos con la clase trabajadora,

En ese caso que si es un derecho de los trabajadores ya adquirido, pues lo que se tiene que hacer es presupuestar para que se pueda cumplir a tiempo con los sueldos y prestaciones de los trabajadores sindicalizados, de base, supernumerarios y de confianza.

