Ante abusos, convocan a protesta contra agentes de Tránsito.

Un joven activista que se hace llamar como en la red social como “May sin censura” convoca para hoy viernes a una manifestación pacífica en contra de los abusos de vialidad, misma dará inicio a las 5:00 de la tarde en el parque El triangulito.

El joven explica que la marcha pretende que pare la cacería que tiene la gente de vialidad en contra de los automovilistas “no sabemos si comandados por una persona y ni me interesa tampoco, yo ya fui víctima, yo ya colaboré con mi dinerito y es un dinero que la mayoría del pueblo de Tecomán se tarda hasta quince días en ganar ese sueldo, para que estos señores en cuestión de ni media hora los despojen de ellos”.

A su vez comenta que el abuso consiste “en que cobran mucho, es excesivo, por lo bajito 2800 pesos, si no hay falta te la inventan es lo de menos, el descontento es que no sabes a donde va a parar ese dinero porque se niegan a dar un recibo, ningún documento”.

Menciona que hasta el momento hay mucha gente interesada en asistir a esta protesta “la manifestación no tiene ningún objetivo político” aclara.

Revelo May sin censura que una persona del ayuntamiento se comunicó con él para acordar una reunión, “pero ellos querían poner el día, la hora y la fecha y nosotros dijimos que si tenían la voluntad de recibir a su pueblo, que fuera el día viernes, queremos solucionar el problema y que esto ya pare, dijimos que fuera el día viernes terminando la marcha, porque yo no puedo decidir por un pueblo inconforme, yo solo soy la voz a la que le tocó estar al frente a dar a conocer esto pero somos mucha gente, somos un pueblo ya cansado de los abusos de esta dependencia, que debería dar seguridad y no da seguridad, uno siente miedo que cuando ve una patrulla”.

Por su parte el alcalde Guadalupe García Negrete menciona que está enterado a través de las redes sociales “de la marcha de inconformidad” y comenta “ya por ahí fueron a dialogar con quién está propiciando la marcha, no quiso platicar conmigo debe ser un tema político”.

Y afirma “desde inicio de la administración, un servidor no ha solapado a ningún funcionario que esté llevando ‘agua a su molino’, en donde esté lucrando. Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de acciones y por supuesto la persona tiene todo el derecho de ir a denunciar si así lo requiere y si quiere venir conmigo para poder orden si hay algún elemento de vialidad dentro de seguridad pública o dentro de los funcionarios, y tienen las pruebas para que podamos proceder estoy a sus órdenes, un servidor, Lupillo presidente municipal no es un solapador de nadie”.

A su vez menciona, que está a la orden para quienes en su momento tengan alguna inconformidad, “pero no con los de la marcha porque ellos quizá están buscando manchar el tema la administración por algún tema político”.

En relación a esta marcha, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Sabino Hermilo Flores informó a los organizadores de la marcha que enviará personal de la visitaduría para que haga acto de presencia, den fe y levante constancia del de

