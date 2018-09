Vendrá Paco Ignacio Taibo II a toma de posesión de diputados de Morena.

Infoecos/Colima

El diputado electo, Vladimir Parra Barragán, dio a conocer este viernes que para la toma de protesta de los diputados de Morena en Colima, contarán con la presencia del escritor y periodista Paco Ignacio Taibo II.

Al mismo tiempo, Parra Barragán confirmó los trabajos que se harán para el Instituto de Formación Política de Morena, “es histórico que un partido político done o renuncie a la mitad de sus prerrogativas, y también con lo que le queda, lo destine para formación política. No hay precedente en la historia de México de este esfuerzo que se va a hacer de este instituto con El Fisgón, con Paco Taibo II, Jesús Ramírez Cueva, Armando Bartra, Héctor Díaz Polanco, Pedro Miguel, con gente de probada calidad y reconocimiento académico y ético”.

Comentó que Paco Taibo viene para acompañarles en la toma de posesión en el Congreso, y viene para convocar a una marcha el 2 de octubre, cuando se cumplen 50 años de los acontecimientos estudiantiles de Tlatelolco; se va a participar haciendo la invitación general en Colima.

Aseguró que el Instituto de Formación Política estará abierto para todos los simpatizantes en general, no solo será para los militantes, “la idea es trabajar mucho en los municipios, reivindicar nuestros principios para, en tres años, tener cuadros propios del partido que puedan competir en posteriores elecciones”.

Vladimir Parra señaló que Paco Taibo II aprovechará para presentar un libro, “es un libro doble, por un lado es La Bicicleta y el otro lado es El Olor de las Magnolias, esto será el 3 de octubre, pendiente por confirmar el lugar”.

En otra información dijo que en breve estará de visita el doctor Mireles, que presentará su libro Todos somos auto defensas, y va a brindar asesoría en materia de seguridad.

El diputado electo indicó que en las próximas semanas se vienen muchos cambios para el estado de Colima y están preparándose de la mejor manera.

Adelantó que también estará apoyando el séptimo Festival del Maíz, que será el 29 de septiembre, con distintas organizaciones y colectivos de Colima.

“La idea es defender nuestro origen el maíz criollo, se va a presentar una iniciativa en contra de los transgénicos, para preservar nuestra identidad, el maíz es muy importante en nuestra comunidad, México se formó en torno al maíz y vamos a reivindicar todo eso”.

El sábado 24 de septiembre, en Comala, habrá la exposición de un documental, otro el 28 en la sala Mexiac, y el 29 en el jardín Libertad, del Centro de la capital.

Por otra parte, dijo que se adelanta al tema de la coordinación de Morena: “Nosotros vamos a apoyar la coordinación, lucharemos por principios e ideales para que se dé una transformación en el país y en el estado, mostrando unidad y trabajo para apoyar las tareas del coordinador con nuestra experiencia”.

En cuanto a las reformas que se han dado en el país, dijo que han sido muchas, “se ha planteado el fuero, el tope de salarios, echar para atrás la Reforma Educativa, la cuestión del artículo 3 de la educación superior como obligatoria, políticas de austeridad, en menos de 15 días se ha hecho lo que el PRI y el PAN no hicieron en más de 30 años, en una política de austeridad. Hemos sido criticados, pero está bien, queremos una sociedad más crítica y participativa, que los medios de comunicación nos cuestionen, pero en el Senado y en la Cámara siempre los salarios van para arriba, más bonos, más beneficios, por primera vez en la historia se está reduciendo todo, de a poco, con acuerdos, pero se está reduciendo, y a veces se han recibido críticas, pero significa que México está cambiando”.

Agregó: “Se está deteniendo la privatización del Mar de Cortés, la ley de aguas, la Reforma Educativa, se va a evaluar, pero no podemos declararles la guerra a los maestros, se hará una reforma, se verá la calidad de la educación, juntos con la sociedad, padres de familia, maestros y sociedad civil, y esto es un cambio; recuperar que la educación superior sea obligatoria, además del tema de seguridad, que es el tema de la falta de oportunidades de los jóvenes”.

Dijo que “se ve un gobierno electo, que va caminando, trabajando, que está construyendo agendas, tenemos que dialogar y debatir lo tenemos que trabajar”.

En cuanto a su llegada al Congreso, dijo que estará entrando a la cuestión de la fiscalización, “sí hubo nombramientos, algunos fueron legales, pero no fueron legítimos. Vamos a entrarle a las políticas de austeridad y fiscalización para todos, no nomás al Congreso, vamos a ver las formas, y para ello veremos si hay recorte al salario, donación a un proyecto de becas, de bomberos, Cruz Roja, porque no vamos a reducir el salario para dárselo al gobernador, porque no confiamos en él”.

Vladimir Parra fue enfático en el tema de la austeridad en el Congreso, “será en todos los rubros, por ejemplo, en la remodelación se invirtieron más de ocho millones, y no se le nota, y son de las cosas que tenemos que transparentar, el tema de los nombramientos y pensiones, espero que las basificaciones se hagan como debe, por eso era importante tener la coordinación de Morena, para poder actuar ante cualquier actividad; estaremos atentos para cualquier tema”.

Con respecto al nombramiento del Procurador que hizo el Gobernador, comentó que esto es un mal mensaje, “un buen mensaje sería esperar a la legislatura que va a entrar, esperaría una relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, cordial y de respeto, autónoma, este respeto implica no acelerar ciertos procesos, no tener prisas por escuchar el sentir de la gente en las urnas, como cuando se tuvo el rechazo del partido por el gobierno en las urnas. ¿Para qué aceleras el proceso? Yo creo que es un mal mensaje. Esperemos que esto también pronto se pueda regularizar. Vamos a tener una mejor comunicación”, dijo.

