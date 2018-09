Resulta con lesiones en cuello  y espalda tras broma en circo.

Infoecos/Tecomán

La joven Alondra Yajaira Bautista García acudió a una función del circo que se ubica por la carretera a la playa de El Real, donde la broma de un payaso pasó de risa o susto al llamado de una ambulancia, por lo que recomendó que las familias se abstengan de ir con menores, como fue en la función donde ella sufrió lesiones en cuello y espalda.

Dijo que estaba como cualquier espectador de pie en la última grada, “cuando un chavo vestido de payaso traía una motosierra la pasaba por debajo de los pies de las personas, todo era parte del show, pero él pensó seguramente que estaba sentada y no era así, estaba parada dando la espalda hacia el escenario”.

Al pasar el artefacto que -según dijo la afectada- no tenía manera de dañarla físicamente, sí la enredó con su ropa y pies- por lo que al atorarse con la misma butaca se fue hacia atrás cayendo de espaldas.

“Mis familiares me sentaron en una silla que él mismo (el actor) me ofreció, nos sentaron en el palco, pero me dolía la espalda y el cuello, tuvieron que hablarle a una ambulancia, traigo un esguince y algo muscular, fue el golpe y sí, en el circo se van a hacer responsables”.

La afectada admitió que personal del circo se hizo responsable del hecho, sin embargo, la joven Alondra Yajaira recomendó a la ciudadanía no llevar a menores de edad, “definitivamente no es apto para niños y mucha gente llevaba niños que al último se salían asustados, es un circo de terror y sí, desafortunadamente me tocó la de malas”.

Aclaró que la motosierra usada en el acto era hecha con material de madera o plástico, “no tenía riesgo, pero mi instinto fue sacar el pie y en ese momento fue cuando me enredé y caí de las gradas”, reiteró.

Comentarios