Tecomán es una cantina, todo mundo vende alcohol: Mares.

INFOECOS/Tecomán

El regidor del Cabildo del Ayuntamiento de Tecomán, Francisco Mares Belmonte, lamentó que la administración municipal saliente pudiera terminar dejando muchas irregularidades, principalmente en el tema de los comercios y la venta de alcohol.

Aseguró que, pese a que se trató de trabajar eficientemente desde el Cabildo, señaló las direcciones y dependencias del Ayuntamiento. “Nos limitaron mucho. Por desgracia hay muchas quejas: las licencias no salieron a tiempo, porque la venta de alcohol se hizo en forma desmedida, irregular y arbitraria”.

“Le estamos dejando a Tecomán irregularidades. El Cabildo no tuvo el control porque las áreas nunca nos rindieron la información que se manejó, pues en este caso no fuimos mayoría y no hubo la actuación por parte de la autoridad principal: al presidente no le interesó”.

Mares Belmonte aseguró que, debido a esa opacidad, se hicieron malos manejos. “Hubo cobros (de licencias) en los comercios y en los giros negros sin recibo.

“Le estamos dejando un problema a la administración (entrante) porque es una cantina: Está abierto día y noche. Todo mundo vende alcohol. No se respetan los horarios y los tiempos que están marcados, (…) ésa es una realidad”.

Sobre las obras, expuso que, pese a que no se tuvieron muchos recursos para éstas, se pudo mejorar el servicio de la recolección de basura. “Es una realidad, lo sigue reclamando la gente, no es nuevo. El tema del alumbrado público y yo creo que hay mucho mucho por hacer también”.

El regidor del PRI manifestó que, en su caso, pudo apoyar a las personas que acudían de manera directa a solicitarle ayuda. “Yo hice toda mi tarea. De repente por la parte más de la gestión, apoyando muchas gentes. Tengo casi 400 casos de familias que he apoyado”.

“Asesoría con la cuestión del estado civil de las personas que hemos registrado muchas familias. Atendí mi comisión de comercio mercados y restaurantes, haciendo lo propio dándole asesoría a los mercados, asesoría los comercios. Fue mínima: el ayuntamiento no lo permitió”.

Comentarios