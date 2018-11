Comparecencias obligarán a replantear algunos programas.

Infoecos/Colima

Luego de que comparecieran ante el pleno del Congreso del Estado los distintos Secretarios de Estado, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez reconoció que el balance de este ejercicio fue positivo para su administración, y obligará a que algunos “aprieten el paso” para generar mejores resultados.

El Mandatario destacó que este tipo de ejercicios enriquece la relación que debe existir entre el Legislativo y el Ejecutivo, y consideró que en la medida en que su administración genere mejores resultados, no habrá cuestionamientos sobre sus funciones y el desempeño alcanzado.

“Creo que el ejercicio nos enriquece la relación que existe y debe existir entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en el marco de la Constitución, pero siempre con un diálogo que sea constructivo para Colima. Nosotros estamos expuestos al escrutinio público, no solamente de la población en general, sino de la representación que se da a través de los diputados”, reconoció.

“Me parece que esto también nos obliga a nosotros, como Gobierno del Estado, como Poder Ejecutivo, a replantear algunos programas, apretar el paso en algunas de las secretarías, a definir con mayor precisión algunas acciones y definiciones de política pública”, opinó.

Bajo su percepción en los siguientes años de su administración, se repetirá este modelo de comparecencias de los Secretarios de Estado y estimó que por consecuencia, los funcionarios tendrán que estar listos y preparados para atender todas sus preguntas, al comparecer en ocasión del Cuarto Informe de Gobierno.

Ignacio Peralta fue cuestionado con relación al nombramiento de Nabor Ocho López como Enlace Gubernamental y señaló que aprovechará su experiencia, su capacidad de construir acuerdos y de operación política para darle “un valor agregado muy importante a los términos de la relaciones que deben de existir entre el gobierno y las diferentes instancias”.

Aclaró que si bien no se romperá el contacto directo con los alcaldes, las autoridades federales o los legisladores, el nuevo Enlace Gubernamental lo ayudará a desahogar la agenda y atenderá a quien deba hacerlo.

“(Nabor) No es una representación, no vamos a eliminar la posibilidad de que los alcaldes tengan directamente un diálogo con el Gobernador, es alguien que va a ayudar en esa representación, pero no alguien que sustituye la representación”, comentó.

Comentarios