Clausuran primer Congreso Nacional de Mujeres Abogadas Mexicanas.

Infoecos/Manzanillo

Se clausuró el primer Congreso Nacional de Mujeres Abogadas Mexicanas, conmemorando este 25 de noviembre el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”.

La licenciada y ponente Rommy Pinello expuso el tema del Liderazgo, así como las otras ponentes de México, Venezuela y Nicaragua.

Destacadas abogadas participaron en el evento, como la licenciada Claudia Sánchez, de Colima y anfitriona del evento en Manzanillo; la licenciada Ely Mares, de Aguascalientes y corresponsabilidad de los 32 Estados de la República; licenciada Elvia Leal Morales, de Veracruz; licenciada San Juana Flores Ramírez, licenciada Alicia Acosta, de Manzanillo, licenciada Karina Castelan Medina, licenciada Rocío Acevedo, de México, María Guadalupe Muñoz Campos, delegada de Jalisco, entre otras abogadas.

Participaron los estados de Guanajuato, Venezuela, Nicaragua, San Diego, Baja California, Veracruz, Colima.

El Próximo Congreso se realizará en Guanajuato, donde esperan que “las ponentes que acudan y no cancelen su participación, y estén todas las mujeres y hombres participando, y “la no violencia de la mujer”, tratar de ayudar en ver ponentes mujeres, el objetivo es necesario, ya sea el tema de “Menstruación o Embarazo”, una mujer que tiene sus dolores, que sepa de lo que está hablando, tenemos a hombres que hablan de las cosas de mujeres, que no saben ni siente lo que la mujer vive, las mujeres tan comprometidas y con tantos conocimientos que participen”.

Clausuró el Congreso la licenciada Claudia Sánchez, donde agradeció a todas las ponentes que vinieron a sumar los conocimientos en leyes, “que ya tenemos nueva información que será de vital importancia para el quehacer del día a día de su profesión, la información recibida nos brinda nuevas herramientas para aportar nuestro granito de arena, y lograr que las leyes que ya tenemos aplicadas, sean a favor de cualquier forma de violencia contra la mujer, nos llevamos un gran compromiso, poner en práctica, con nosotros, la no violencia en contra de la mujer”, finalizó.

Comentarios