Así será el 1 de diciembre del 2018

De acuerdo a las últimas entrevistas que han dado Porfirio Muñoz Ledo, actual presidente de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, y Marcelo Ebrard, quien será el próximo canciller, así transcurrirá la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador:

San Lázaro

1. La sesión del Congreso General, en la que Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta, iniciará en punto de las 9:00 de la mañana, con el pase de asistencia y declaración de quórum del Congreso General. Después se dará lectura a los resolutivos del bando solemne expedido por la Cámara de Diputados el 6 de diciembre del presente año, en el que se dará a conocer en toda la República, la declaración del presidente electo, así como el primer párrafo del artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Posteriormente se llevará a cabo la designación de las comisiones protocolarias y participación para que, luego, se efectúe la intervención de un legislador en cada grupo parlamentario del Congreso en orden creciente y hasta por diez minutos, tiempo que tendrán para fijar postura respecto al acto. 3. Se llevará a cabo la recepción en el Salón de Sesiones del presidente que deja el cargo, Enrique Peña Nieto, para que se le dé la bienvenida al nuevo mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Ya en dicho salón, se tomará protesta constitucional a López Obrador, quien recibirá la banda presidencial de manos de Porfirio Muñoz Ledo, quien, a su vez, la recibirá del presidente saliente.

Al asumir el cargo como el presidente número 67, Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta en los términos del artículo 87 de la Constitución: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

4. Acto seguido, el Presidente de la República dará un mensaje a la nación. 5. Por último, se escuchará el Himno Nacional y las comisiones protocolarias, acompañarán al nuevo presidente a su salida del Recinto Legislativo.

Después de la ceremonia en San Lázaro, el Presidente de la República hará un recorrido rumbo al Zócalo y llegará a Palacio Nacional, en donde habrá una comida a las 14:00 horas con invitados de otros países.

¿Quiénes son los invitados confirmados de otros países, hasta el día de hoy?

América Latina: Ecuador: Lenin Moreno; Venezuela, Nicolás Maduro; Honduras, Juan Orlando Hernández; Guatemala, Jimmy Morales; Cuba, Miguel Díaz-Canel; Belice, Coalville Young; Perú, Martín Vizcarra Cornejo; El Salvador, Salvador Sánchez; Bolivia, Evo Morales; Colombia, Iván Duque; Paraguay, Mario Abdo Benítez; España, Rey Felipe VI; Portugal, Antonio Costa; líder de la oposición en Reino Unido, Jeremy Corbyn; Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharahui Democrática; Kim Yong Nam, presidente de la Asamblea de la República Popular Democrática de Corea.

Así mismo se esperan mil 500 invitados más, entre los que se encuentran gobernadores, legisladores, ministros, magistrados y representantes de organizaciones de México y otros países.

¿Cómo quedará la banda presidencial?

Este martes el Senado estará aprobando la minuta que se enviará al Ejecutivo, con objeto de que la publique, a más tardar el jueves, en el Diario Oficial de la Federación, donde los colores de la banda presidencial quedarán de la siguiente manera: verde en la franja superior, blanco en la central y el rojo en la inferior.

¿Quién estará a cargo de la seguridad de dicho evento?

De acuerdo a Marcelo Ebrard, correrá a cargo del Ejército mexicano. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, y de según las declaraciones que hizo para Animal Político Profirio Muñoz Ledo, la seguridad del interior de San Lázaro estará a cargo del personal de resguardo parlamentario de la propia Cámara. Así como de la seguridad del exterior, se hará cargo la Policía Federal y elementos de seguridad pública capitalina.

Plaza Constitución

A las 16:00 horas dará inicio un festival artístico en la Plaza de la Constitución, en el que participarán algunos artistas.

Se espera que alrededor de las 17:00 horas, López Obrador ofrezca un mensaje a la nación ante los asistentes al Zócalo.

Por último, los representantes de pueblos indígenas de México le entregarán un Bastón de Mando.

Resulta digno de llamar la atención que no se considere, dentro del protocolo, el pase de revista que hace el Presidente entrante como comandante supremo de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea). ¿Será esto uno de los acuerdos que tuvo López Obrador con los altos mandos? ¿Qué mensaje se quiere dar al suprimir de los actos protocolarios el de asumir el mando como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas?

Y es así como iniciará un nuevo régimen de gobierno en nuestro país.

