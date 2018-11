Hay debilidad financiera en los organismos operadores de agua.

Infoecos/Colima

De acuerdo con un estudio realizado con financiamiento de Banobras, los nueve organismos operadores de agua de la entidad presentan problemas financieros por la baja eficiencia en el cobro por el servicio.

Jesús Sánchez Romo, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Seidur), estableció que aunque existen problemas por falta de inversión en infraestructura en los organismos operadores, el estudio se enfocó en su manejo financiero, cuestiones jurídicas y en su eficiencia para cobrar por el servicio, área en donde tienen los mayores problemas.

“Esto que estamos viendo de la falta de pago de la luz, tanto en Armería como en Coquimatlán, refleja lo que dice el estudio: que son los dos organismos más débiles de todos y eso también tiene mucho que ver con el número de población”, resaltó.

Mencionó que si dentro de un organismo municipal pequeño tienen un director y una gran estructura de mandos, por poco que cobren, su manejo administrativo es muy caro para la población, lo que los vuelve ineficientes de entrada, porque no les ajustará el dinero para trabajar, y añadió: “si cobran altos salarios, los problemas se agudizan y todavía pueden empeorar si tienen tarifas desequilibradas”.

Reconoció que si bien se respeta la autonomía municipal, lo ideal sería que hubiera apertura para buscar hacer un nuevo análisis a los organismos operadores de agua, con el objetivo de integrarlos de manera que en lugar de nueve, sean tres o menos, donde cada uno pudiera sacrificar algunas decisiones para evitar que se afecte el servicio que otorgan.

“Lo que tenemos en el estado con sus altas y bajas en todos los organismos, es una muy buena cobertura de infraestructura, plantas de tratamiento, líneas de agua potable casi en todos lados, líneas de drenaje casi en todos los lados, pero las plantas (de tratamiento) están sin operar y el agua no llega siempre, llega en algunos casos tres o cuatro horas al día en algunas zonas, un día sí, un día no, en el mejor de los casos llega en promedio 12 horas al día, pero no tenemos agua las 24 horas que eso es lo ideal”, reconoció.

Mencionó que esta situación sería “ideal”, pero no se ha podido concretar porque las autoridades municipales duran tres años en el cargo y después vienen los relevos y el cambio de personal, y generalmente dependen de que el director sea bueno para cobrar porque de otra manera no tendrán recursos para pagar la luz o la nómina, y entonces cada Ayuntamiento debe subsidiarlos.

“Si estamos preocupados porque todo lo que se les descomponga, les truene, les falle, siempre va a venir al Gobierno del Estado y nadie de ellos tiene un estudio, el estado ya lo tiene por lo menos de la situación económica y jurídica, lo tenemos claro y seguramente los próximos días o semanas estaremos dialogando con los Presidentes Municipales para ver esta situación, reitero, respetando la autonomía municipal y apoyando en lo que podamos”, ofreció.

