Gobernador espera que visita de AMLO resulte productiva para Colima.

Tras mencionar que se enteró por los medios de comunicación de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al puerto de Manzanillo el próximo 5 de marzo, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez expresó su deseo de que esta gira resulte productiva y genere beneficios para los colimenses.

“El domingo (24 de febrero) entablé comunicación con la coordinadora Estatal de Programas de Desarrollo Social, Indira Vizcaíno Silva, quien me señaló que esta semana acudiría un equipo de avanzada para definir la agenda, y comisioné al secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, para que se reúna con la avanzada y veamos el diseño de la visita. Asumo estaré invitado y estaré presente en la visita que haga el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Bajo estas circunstancias, expresó que aprovechará la oportunidad para aclarar con el Presidente temas importantes, como el de las estancias infantiles y la entrega de pensiones para adultos mayores.

Mencionó que afortunadamente han comenzado a generarse las reglas de operación de algunos programas federales, porque muchas de estas acciones están paradas o se han comenzado a financiar, momentáneamente con recursos del estado que no estaban programados.

“Estamos haciendo el esfuerzo para que no dejen de surtir efecto los beneficios a la gente, como fue el caso de los desayunos escolares o el caso de la UdeC, que tuvimos que adelantarle una participación federal porque de lo contrario se generarían problemas, pero no podemos nosotros salir a salvarlo todo, no tenemos la capacidad ni los recursos suficientes, y no podemos hacer frente a todo”, mencionó.

Recordó que en Manzanillo un grupo de mujeres, integrantes de las estancias infantiles, lo abordaron, solicitándole que se hiciera cargo del subsidio que se les entrega, pero esto es imposible, pues son alrededor de 50 millones de pesos al año, recurso con el que el Gobierno del Estado no cuenta para ello, “entonces el Gobierno federal tiene que resolver esta situación preocupante para un sector importante de la sociedad”, reconoció.

