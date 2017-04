Resultados en ajedrez dependen de mí: Ailín Hoyos Hernández

Gracias al deporte ciencia, ha viajado por varias ciudades de la República

Infoecos/Colima.-

Ailín Hoyos Hernández, ajedrecista seleccionada para la Olimpiada Nacional 2017, compite desde que tenía seis años de edad en el Abierto Nacional de Aguascalientes, relatan sus padres Sócrates Hoyos e Iliana Hernández

Su segundo certamen fue el Campeonato Nacional Menores de 8 años en el 2010 en Monterrey, Nuevo León, donde conquistó el cuarto lugar, por lo cual le otorgaron un diploma que conserva con mucho orgullo.

Ya en 2012 representó a Colima en el Regional de Olimpiada en Morelia, en 2013 acudió a Aguascalientes a los Juegos Nacionales de Educación Primaria.

En 2014 estuvo en el Regional de Olimpiada de Nayarit. En 2015 defendió a la entidad en el Regional de Olimpiada de Guadalajara. En 2016 tuvo doble representación; fue a la Olimpiada Nacional de Acapulco y a los Juegos Nacionales de Secundaria en Mazatlán.

Juega ajedrez porque es el deporte que apasiona a su familia, su papá se los inculco a sus hijos Sócrates, Anailín y Ailín, pero fue ella quien más lejos llegó, pues debido a que empezó a tan corta edad, ya viajó por gran parte de la República mexicana.

Agradece a sus padres Sócrates e Iliana por su apoyo incondicional, también a Gilberto Borjas por los consejos que le brinda como instructor del Incode, y también al gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, pues con su apoyo el ajedrez está teniendo un auge importante.

Ailín cita: “Lo que me fascina de mi deporte es que el resultado depende de mí y de las ganas que le ponga a mi ardua preparación. Desde muy chica he representado a mi estado, lo cual hago con orgullo, además, gracias a él, tengo nuevas amistades y he conocido otras culturas”.

