Si eres racional, entonces razonas

Razonar debería ser racional, mas aceptemos, no siempre lo es. En principio debido a que diferimos en capacidad y en tipos de lógica, cuyo proceso difiere al sustentarse en una cultura que utiliza signos, íconos, símbolos y otras categorizaciones que sirven de guía al pensamiento del individuo, que además, es acorde al de la comunidad a la cual pertenece. Razonar es un proceso de ordenamiento lógico de los pensamientos, pero su direccionalidad depende del encause de cada una de las culturas; de ahí que la racionalidad no es única ni estática; pero es lógico que siendo racionales busquemos conocer la naturaleza y las cosas.

Razonamos cuando intentamos comunicarnos, ante la irrebatible necesidad de vivir y convivir y lo hacemos en conjunto con otras personas, para llegar a los acuerdos que ordenen dicha convivencia. No obstante, pese a que nos denominamos “seres racionales”, si nos preguntaran cómo razonamos, tal vez no sabríamos responder, o bien, nos obligaría a considerar un amplio abanico que incluye experiencias y conocimientos de la más distinta índole, abarcando desde creencias hasta ciencias que, además son expresadas mediante un lenguaje, que se vincula a la etimología y a la semiótica, para trasmitir los conceptos que orientan el razonamiento, lo cual puede confundir a mucha gente.

Es posible, que la diferenciación entre animales irracionales y el humano racional, se deba a la capacidad para descubrir inferencias, es decir, las derivaciones y vinculaciones entre hechos, que se establecen mediante consecuencias lógicas, acordes a las leyes naturales que la humanidad ha ido conociendo, siendo ella misma naturaleza. Para explicarnos las dificultades de la racionalidad y las diferencias en tipos o modos de lógica, imaginémonos en el amanecer de la humanidad.

Parados en un sitio dado de la tierra y vemos salir el sol de un lado y ocultarse en el opuesto y en mitad de la oscurísima noche, observamos un movimiento similar en la luna; el razonamiento lógico deduce que la tierra esta inmóvil y esas luminarias son las que se mueven; se está forjando una creencia, que ciertamente se basa en hechos, tal y como fueron observados por siglos, la observación quedó asentada en la Biblia: Josué ordenó al “Sol, detente en Gabaón, y tú luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró… y no se apresuró a ponerse como por un día entero” (Jos 10:12,13); y “el sol y la luna se detuvieron en su cenit” (Hab 3:11). Recalquemos un hecho, la fuerza de las creencias es inaudita, y más aún al ser magnificada por una religión, tanto que Galileo Galilei (1564 – 1642) se vio obligado a abjurar del movimiento heliocéntrico, aunque por lo bajo diría, “Eppur si muove” – Y sin embargo, se mueve.

Hasta aquí es claro que el razonamiento precisa de hechos y de que estos son descritos mediante el lenguaje, lo cual ha propiciado la emisión de juicios, resultado del análisis de las proposiciones e inferencias potenciales; no obstante, se dificulta establecer si la observación es correcta y asegurar que el hecho es real o si es producto de la imaginación; por tanto, necesitamos razonar acerca de la confiabilidad de nuestros sentidos, para establecer cuáles hechos corresponden a la realidad y cuáles a la imaginación. Shakespeare lo asienta en el famoso monologo de Hamlet: “To be, or not to be, that is the question”, lo que se aplicaría a la reflexión sobre la certeza o no de un hecho; esa es la cuestión, ahí está el dilema.

Respecto a la teoría heliocéntrica, un hecho registrado en la Biblia, que es una narración histórica y podemos aceptar que ocurrió, pero no qué paso y cómo. La tierra gira alrededor del sol y la luna en torno a la tierra, hecho que nos obliga a diferenciar entre dos contrarios: Ser y Parecer, en otras palabras: es, acontece, tiene lugar o bien, tiene la apariencia de ser o acontecer, pero no tiene lugar. Razonablemente, la detención del sol fue aparente y de haber sido real, tendríamos que entrar al terreno de las hipótesis y cuestionar: acaso el sistema solar quedó en suspenso por varias horas, o la tierra disminuyó la velocidad de su movimiento; esto sería asunto del Ser.

Desde el parecer, cambia el asunto y primero reconocemos que la apariencia es subjetiva, ya que la percepción del tiempo es relativa; hay minutos que nos parecen eternos y horas que parecen segundos, y en aquella situación debieron sentir y pensar que el sol se detuvo, ya que las horas se les hicieron largas, muy largas, aquella jornada no avanzaba, detenida por la dureza de la batalla; de haber sido, no parecido, la tierra habría experimentado catástrofes globales.

Cada hecho, nos competa o no, puede implicar una discusión y sabemos que para debatir, lo racional es razonar con lógica, que nos lleva de nuevo a la dificultad de interrogar antes, cuál lógica, de ciencia o de creencia, por mencionar dos perspectivas un tanto opuestas; unas son ser y la otra parecer, así que tendríamos que reconocer, que dependiendo de la perspectiva del hecho u acto, el razonamiento tendrá una lógica distinta, por estar sustentada en conocimientos adquiridos de modo distinto; unos provienen de la vida cotidiana y en su mayoría, ni siquiera se perciben claramente.

La organización del razonamiento conforme a una lógica direcciona el análisis de los hechos conforme a un conocimiento previo, fruto del aprendizaje de una ciencia, de lo que nos han dicho, de modo intuitivo o de la propia observación al confrontar la realidad. A través de la ilación podemos explicarnos una lógica. Aprendimos que arrugas y canas son indicadores de vejez e inferimos, por intuición que una persona canosa y con piel maltratada es vieja, pero, ¿esta inferencia es racional? Esta inferencia lleva una conclusión equivocada, un sujeto joven puede ser canoso por genética y tener la piel lastimada, arrugada por los estragos del clima; entonces el hecho puede ser imaginación o realidad, pero inferimos debido a la potencia de un conocimiento aprendido de modo irracional y no hilamos bien, dirían algunos, palabra similar pero distinta a ilación, desde luego sin h, e indispensable al razonar.

Ilación es la acción de comprender para interiorizar un conocimiento, una idea; la ilación se ejecuta mediante la trabazón de nexos entre preposiciones, luego, no se trata de seguir el hilo o hilar las oraciones de un discurso, sino de entender lo que expresa y para hacerlo, es preciso sopesar las ideas que encierra cada oración y apoyarlas entre sí, para trabarlas perfectamente y arribar a una conclusión. La ilación posibilita la transferencia lógica del pensamiento a una acción, la expresión oral del conocimiento. Una vez definidas las oraciones vinculantes de la idea, podemos argumentar en su defensa u oposición, que es la expresión oral del razonamiento que empezó por ser mental, cuando discutimos con nosotros mismos. No obstante, sea oral o mental, toda argumentación parte de las premisas que llevarán al conocimiento de algo.

Sean creencias o ciencias, las ideas se conforman a partir de indicios que se enuncian mediante preposiciones u oraciones, que son las premisas, bases para argumentar, destacando que: Si la premisa no es una verdad se llega a una conclusión falsa, por ende el argumento sobre un hecho dado, no proporcionará un conocimiento, al no existir una consecuencia lógica entre las premisas y la conclusión, racionalmente significa, que si unas son verdaderas la otra también lo será y viceversa, de ser falsa el conocimiento es erróneo.

Aclarando, no se puede hablar de creencias científicas, ya que la lógica del razonamiento es distinta; el de las creencias no requiere comprobación, mientras que el de la ciencia lo exige, es imprescindible. Para concluir, el conocimiento posibilita emitir un juicio racional acerca de un hecho y, al razonar acerca del mismo, se arriba a una proposición lógica que da unidad al pensamiento, sea sobre una creencia o ciencia; así que si eres racional, entonces razonas.

