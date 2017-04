Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

VIRGILIO SE MUEVE. El diputado federal y dirigente del Partido Verde en Colima, Virgilio Mendoza, manda fuertes señales rumbo a los comicios para el 2018, con la renuncia de tres regidores a las filas del PAN, para pasarse a las filas del PVEM, en donde, es posible que, los regidores verdes, sean candidatos a las tres diputaciones locales que se ubican en Manzanillo, tomando en cuenta que Virgilio ha dicho que no le interesa contender para el Senado de la República, y sí postularse para la Presidencia Municipal de Manzanillo, lo cual de ganar sería la tercera vez que ocupe ese despacho, igualando el récord de su paisano armeritense Ernesto Márquez, quien ha sido alcalde de Armería en tres ocasiones. En efecto, la renuncia al PAN de los regidores Joaquín Sánchez Cosío, Enrique García Pérez y Juan Campos Cárdenas, es una fuerte señal de que Virgilio va por todas la canicas en el puerto, y le manda un mensaje al grupo de Jorge Luis Preciado y Enrique Michel, quienes, hasta el momento, mantienen el control del PAN, una vez que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) dio por bueno su triunfo en los comicios para la dirigencia estatal, mismos que fueron impugnados por el grupo de Julia Jiménez, quien ahora planea su siguiente jugada, ya sea que decida impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien regrese a su curul en el Congreso del Estado. Incluso, parece haber causa y efecto entre la resolución del TEE de validar el triunfo de Enrique Michel y la decisión de los regidores porteños de, mejor, renunciar a las filas del PAN y sumarse al proyecto de Virgilio. Con independencia de lo que decida hacer el grupo de Julia, con el que simpatizan cuadros como la alcaldesa porteña, Gaby Benavides, Pedro Peralta, Riult Rivera, entre otros. Ya Virgilio movió sus fichas, demostró su fuerte olfato político y se prepara para el 2018 para ir por la alcaldía porteña, como una aduana para el 2021, en que, previsiblemente pueda buscar ser candidato a la Gubernatura, una vez que en el 2015 dio un paso al costado para dejarle el camino libre a Ignacio Peralta, por reconocer que era el cuadro que tenía los nexos con el Gobierno federal para sacar adelante a Colima, por su perfil como economista forjado en el ITAM y en el Banco de México. Virgilio, según lo ha expresado, percibió bien que el problema de Colima era esencialmente económico, más que político, y por eso se hizo a un lado para facilitar la llegada de Ignacio Peralta al poder, aunque, desató todos los demonios y la malquerencia de Jorge Luis Preciado, quien culpa a Virgilio y a Gaby de su derrota en las urnas. Lo ideal para el PRI sería ir en alianza con el PVEM, llevando como candidato a la alcaldía porteña a Virgilio Mendoza, sin embargo hay resistencias a esa alianza en las dirigencias estatal y municipal del tricolor, lo que acaso explique los intentos de Virgilio de fortalecer al Partido Verde, al margen de lo que hagan o dejen de hacer los priistas.

RIESGOS EN NAYARIT. Nayarit es el estado en donde hay mayor “exigencia electoral” para el PRI, tomando en cuenta el severo desgaste político para el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, que implica la detención, en Estados Unidos, de su fiscal del estado, Edgar Veytia, por delitos de narcotráfico, afectando sobremanera al abanderado del PRI a la Gubernatura, Humberto Cota, líder nacional de la CNC -con licencia-, quien enfrenta serios riesgos de perder los comicios ante el candidato del PAN, Antonio Echavarría, hijo del exgobernador del mismo nombre. La coyuntura política ha afectado al cenecista Humberto Cota, quien antes de estos escándalos era el líder de la contienda y encabezaba todas las encuestas de opinión pública, lo que cambió drásticamente al conocerse la noticia de la detención del responsable de la procuración de justicia, en los Estados Unidos, situación que desató un escándalo internacional y que mandó al tercer lugar a Humberto Cota, el líder de la CNC, quien había pedido aplazar los relevos en las dirigencias estatales- entre ellos Colima- hasta no conocerse el resultado de los comicios de Nayarit, mismos que no le favorecen, por las razones enunciadas. Pareciera que el CEN del PRI evalúa la conveniencia de sostener o no a Roberto Sandoval en la Gubernatura, que pida licencia o dejarlo terminar aunque se pierda la Gubernatura. Roberto Sandoval es aficionado a los caballos finos, al igual que otros políticos tristemente célebres. A su vez, Humberto Cota, fue uno de los padrinos de Mely Romero para empujar sus aspiraciones a la Gubernatura de Colima, hace dos años, hasta antes de que se definiera la candidatura a favor de Ignacio Peralta. En resumen, en Nayarit es la crónica de una derrota anunciada. CONTROL DE DAÑOS. Las detenciones en Italia y Guatemala, respectivamente, de los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y de Veracruz, Javier Duarte, es ofertada a los medios por el CEN del PRI y el Gobierno federal, como una muestra de voluntad política para luchar en contra de la opacidad y la corrupción, aún cuando estos actores, hoy indiciados, sean cuadros distinguidos del priismo nacional. Solo el resultado electoral de los comicios de este año, ya sea que favorezcan o no al tricolor, serán la medida cierta del éxito o fracaso de esta estrategia, que por lo demás es la única alternativa que tiene el sistema político priista para enfrentar esta situación.

