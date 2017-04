Julia espera notificación del TEE para decidir si acude al TEPJF: Riult

Infoecos/Colima.-

El diputado local Riult Rivera Gutiérrez, representante legal de Julia Jiménez en el proceso de renovación la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que una vez se les notifique la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE), en la cual ratifica el triunfo de Enrique Michel, analizarán el documento para determinar si acuden ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para defender el sufragio de los panistas que el pasado 18 de diciembre votaron por su representada.

Entrevistado este lunes sobre la resolución que tomó el pleno del TEE el pasado martes en favor de Michel, el diputado panista dijo que hasta ese momento no habían sido notificados sobre dicha resolución, y mencionó que de recibir el documento este mismo día, a más tardar el próximo viernes estarían interponiendo el recurso ante el Tribunal federal.

“Hay que esperar a que le sea notificada la resolución, analizarla, y viendo los argumentos que ahí se han vertido por cada uno los integrantes de este tribunal, los tres magistrados, tomar la determinación que corresponda, el ir al Trife (TEPJF) o si no hubiese alguna inconsistencia, aunque en lo particular de lo que pude entender y de alguna de las manifestaciones que se hicieron por uno de los magistrados, hay situaciones que no fueron consideradas y tomadas en cuenta”, refirió.

No obstante, el legislador dijo tener la certeza de que algo no debió haberse tomado en cuenta en el TEE para emitir dicha resolución, puesto que el caudal probatorio que fue presentado de parte de la defensa legal de Jiménez “definitivamente demostraba el actuar indebido en el centro de votación ubicado en el municipio de Coquimatlán”.

“Sin embargo, reiterar como en otras ocasiones lo he dicho, mientras no haya una resolución que revierta en este caso el mandato del ingeniero Enrique Michel, él sigue y seguirá siendo el presidente estatal, y al cual habremos de estar respetando como tal”, aclaró el diputado panista, quien añadió que de momento Julia Jiménez no le ha comentado si piensa o no regresar a ocupar el cargo de legisladora por el cual solicitó licencia previo a participar en el proceso interno del PAN.

