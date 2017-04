Políticamente Incorrecto

Hace unos días leía en un histórico periódico de renombre internacional que el internet ha traído consigo una estela de oportunidad para los mercenarios, los fracasados y los poco talentosos de las letras, que por sus escasa capacidad literaria y nulas cualidades críticas se limitan a criticar a quienes sí trabajan, quienes sí escriben ideas originales y quienes sí hacen crítica política. Su modus operandi son los apodos vulgares, la denostación y los insultos a quienes sí hacen algo proactivo en la sociedad, y su única salida a la fama es agruparse en páginas webs creadas por ellos mismos con nulo rigor periodístico. Pero bueno, de algún lado deben sacar para comer.

HISTORIAS DE HISTERIA

Inverosímiles parecen las historias de violencia absurda que ha traído consigo el siglo XXI. Justo cuando la humanidad parece más conectada por las redes sociales, la unidad social se ha visto fragmentada por la distancia interpersonal y la paradójica cercanía virtual. Los grupos de inadaptados, los idiotas, los sádicos y los perversos se encontraban dispersos en el mundo sin saber unos de otros, pero las redes sociales los unieron y crearon legiones, legiones de idiotas.

Las legiones se agrupan para cometer crímenes virtuales y en los peores casos llevarlos al mundo de lo tangible. Promueven actitudes antisociales, transgresoras, sociópatas y criminales, hacen apología del delito y engrandecen a sus legionarios más infames, incitando al resto a replicar sus acciones. Inclusive, en días recientes han llegado a cometer crímenes sin la más mínima muestra de compasión a través de transmisiones en vivo.

Por otro lado están los grupos de la “alta conciencia”, los “puros de corazón”, los “dueños de la verdad”, quienes han encontrado en las redes sociales terreno fértil para sembrar sus ideas y fermentar sus ideologías. Su “alta calidad moral” los pone por encima de cualquiera y se sienten con la autoridad de desdeñar todo y a todos, de calificar y descalificar, de dilucidar lo que es verdad de lo que no es y de separar lo correcto de lo incorrecto.

Los legionarios de lo políticamente correcto atacan sin piedad a todos aquellos que no congenian con sus ideas. Son regularmente progresistas y apoyan ideas que se sostienen en percepciones y sentimientos, dejando de lado la ciencia y la razón. Se han convertido en una máquina arrolladora de censura, odio y aniquilamiento de las libertades más básicas como la de pensamiento y expresión.

Hasta hace algunos años ambos grupos encontraban resonancia y replicantes en las insipientes redes sociales, pero con el crecimiento de las mismas, su crecimiento grupal fue automático. La facilidad con la que ambos grupos esgrimen verborrea absurda maquillada de una seudosabiduría posmoderna o de una retaliación conservadora permitió que cualquier insignificante personoide se envolviera en sus banderas y se envalentonara para atacar y criticar en la sinrazón a cualquiera, inclusive a los más doctos en cualquier materia.

El problema emergente ha sido que desde hace unos meses a la fecha estos grupos se han enfrascado en una confrontación que pasó del campo de las ideas al campo de la ultraviolencia. La vergüenza de las legiones por sentirse en el lado censurado de la historia conjugado con el orgullo desatinado de los “dueños de la razón” ha traído un retroceso social de odio, barbarie, violencia y hasta muerte. Los crímenes por ideología parten desde los que se sienten acorralados por no sentirse parte de este nuevo mundo moderno contra los que se creen dueños de la razón.

No es como que todo esté perdido. Lo que queda claro es que esta sociedad necesita recuperar nociones básicas como la tolerancia, el respeto, la diversidad, la empatía, la cortesía y la libertad. No existen verdades absolutas, si a nosotros no nos gusta la forma en que otros piensan o conciben el mundo, no caigamos en la repugnancia de la descalificación, mejor entremos en el debate de las ideas, la tolerancia y el respeto. En este mundo cabemos todos.

