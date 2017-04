Billy Álvarez no piensa dejar la presidencia de Cruz Azul

Ciudad de México.-

Ante la crisis de títulos y resultados que vive Cruz Azul, la afición y algunos jugadores de renombre que pasaron por La Máquina exigen un cambio en la directiva; sin embargo, Guillermo Álvarez, presidente del club, no piensa dejar su puesto y asegura que tiene el respaldo de los socios de la cementera.

“Cuando hay resultados que no se dan en el terreno de juego, primero enfocan a la directiva y ahorita con tantos torneos que no se ha logrado la calificación o el título, aquí ya no cuentan el número de finales a las que se haya llegado, indudablemente es incómodo, pero por mi mente nunca ha pasado dejar la presidencia del club. Esto, además de ser una decisión personal, también tiene la palabra de nuestra asamblea de socios, que es la que sostiene al club”, dijo Billy en entrevista con Fox Sports.

Para el directivo de Cruz Azul no hay una explicación lógica de los malos resultados que ha tenido su equipo, ya que han mostrado un futbol ofensivo, pero remarca que al final de los partidos están perdiendo la concentración.

“No hay una explicación lógica, porque todos están hablando de falta de acoplamiento o algunos de resultados adversos por distracciones particulares o individuales, es tan difícil saber porque el equipo tiene mucha intensidad, ha tenido un cambio en lo que se le pidió al profe Paco Jémez, de que se tuviera muchísimo mayor verticalidad y ser más ofensivos, pues esto también implica equilibrio en las líneas, lo único que podemos estar es bastante desconcertados de todo ese esfuerzo que se pone”, añadió Guillermo Álvarez.

