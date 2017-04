Bitácora Reporteril: Otra más de Jorge Luis

El senador Jorge Luis Preciado enfrenta una serie de acusaciones por no entregar el material de construcción a bajo costo, el cual se comprometió a dar a vecinos del municipio de Manzanillo; esto a través de la fundación que lleva su nombre y que ha utilizado, desde que perdió la gubernatura, como una plataforma con fines electorales.

Los afectados denunciaron públicamente que son víctimas de fraude por parte del senador Preciado, ya que desde hace más de un año se pagaron diversos apoyos y hasta hoy no se han recibido los productos.

Una de las denunciantes, Rosa Martina Santana Bartoleño, pidió que “Jorge Luis Preciado ‘venga a dar la cara’ sobre esta situación que impera entre las personas que depositaron su confianza en él desde que hizo campaña en el puerto colimense”.

Hasta el momento el senador Preciado no ha dado la cara, y las personas afectadas quieren su dinero o el material por el que pagaron, pues desde hace más de un año no se les ha explicado qué pasó con el recurso. “Estamos esperando y no vemos claro. No vemos que nadie venga a dar la cara”, espetó Santana Bartoleño al diario digital Colima Noticias.

El asunto es asaz delicado, porque el senador Preciado hace uso de su imagen y nombre, pero la Fundación Jorge Luis Preciado no da recibos con algún membrete; aparentemente, tampoco se hace responsable de su personal.

La situación es lamentable porque la mayoría de los defraudados son de escasos recursos. Es reprobable que esta clase de fundaciones utilicen con fines electoreros a las personas más necesitadas. Ahora la situación salió peor, pues no les dieron el material y tampoco tienen el dinero.

Tal es el caso de la señora Dora Alicia Magdalena Tavares, quien personalmente entregó a la Fundación Jorge Luis Preciado casi 3 mil pesos y hasta ahora no se le ha entregado ni una sola de las 12 láminas que solicitó. “A nosotros no ha venido nadie directamente a decirnos que ya se van a entregar las láminas o el dinero. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar”.

Además de todo esto, resulta vituperable que el senador Preciado no dé la cara para explicar toda esta situación y resolver, de manera rauda, la pérdida económica de estas familias de bajos recursos. Resulta insuficiente, en ese sentido, decir que se trató de una persona allegada a su fundación.

Fundaciones como la de Jorge Luis Preciado, que lucran políticamente con la pobreza de la gente, deben ser investigadas por las autoridades electorales y judiciales, máxime ahora cuando hay serios señalamientos de fraude por hasta 5 mil pesos; toda una fortuna para una familia de escasos recursos.

DOS PUNTOS

Un gran trabajo ha realizado el Gobierno del Estado, en coordinación con las instancias de seguridad y las corporaciones de emergencia, para atender a los visitantes y turistas en este periodo de vacaciones. Que así sigan.

Comentarios