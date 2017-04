Entre fraudes y mentiras

Al parecer el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez piensa que su curul en el Senado de la República es una “patente de corso” para poder hacer lo que le plazca y fraudear a la población a través de la fundación que lleva su nombre y que ha utilizado para manipular a las personas en el aspecto electoral, y después de que no se cumplió su objetivo de ser Gobernador, “dejar colgados de la brocha” a quienes les prometió los bueyes y las carretas.

Por eso y después de tantas promesas, los vecinos de Manzanillo hacen bien en denunciar al senador panista Jorge Luis Preciado por no cumplir con los compromisos que hizo a través de dicha fundación de entregar material de construcción a bajo costo, aún cuando ya se había pagado un dinero por ello.

No es posible que el senador panista juegue así con la situación económica de las personas y, peor aún, a quienes manipuló a su antojo electoralmente, lo cual es una acción reprobable del todo, ya que se hizo valer de su cargo público para engañar a la gente de escasos recursos, al prometerles que les vendería materiales de construcción a bajo costo, pero esto previo a un adelanto económico, el cual fue a parar a sus bolsillos, vaya usted a saber con qué finalidad.

Indignada, Rosa Martina Santana Bartoleño, una de las denunciantes, pidió que “Jorge Luis Preciado ‘venga a dar la cara’ sobre esta situación que impera entre las personas que depositaron su confianza en él desde que hizo campaña en el puerto colimense”.

En este sentido, las personas afectadas quieren su dinero o el material por el que pagaron, ya que desde hace más de un año no se les ha explicado qué pasó con el recurso, “estamos esperando y no vemos claro, no vemos que nadie venga a dar la cara”, dijeron las denunciantes.

Santana Bartoleño aseguró que ese dinero lo entregaba a la persona que era el enlace con la Fundación Jorge Luis Preciado, y que si bien, en un principio sí fluyeron algunos apoyos y llegó el material, desde hace un año simplemente dejó de llegar el material y no hubo explicación alguna.

Ante esa situación, el diputado local del grupo parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, Luis Ayala Campos, expuso que el senador debe dar la cara a la gente para que explique qué sucedió con los apoyos que se debieron entregar.

También no es posible que ahora el senador, al ver el escándalo en que se ha convertido su fundación, trate de justificarse echándole la culpa a otra persona que trabaja para él, porque el panista sabía de las quejas que imperaban en este sentido desde hace varios meses y es hasta ahora que trata de excusarse del asunto.

