Incierto, futuro del Atlante en Cancún

Hace una década, Atlante llegó a Cancún con la promesa de una nueva historia que poco a poco ha ido fracasando, principalmente por problemas extradeportivos.

Capitalino hasta el 2007, el equipo azulgrana fue campeón ese mismo año en el torneo de su debut en el sureste. Hoy, sin Liguilla y deudas con el plantel, los Potros solo aseguraron un cuarto año en el Ascenso MX porque solo aspirarían a regresar a Primera División hasta mediados del 2018.

“Lamentablemente la situación económica del club no ha sido la ideal estos dos años que me ha tocado estar acá. Ahora se agravó porque lo deportivo no trascendió como en los torneos anteriores que tocamos instancias de Liguilla”, aseguró.

“A los chavos ya no es lo mismo (prometerles) como la primera vez, la segunda vez, que hablar de casi dos años o el último año y medio. Eso va siendo desgastante en muchos aspectos”, señaló el director técnico, Eduardo Fentánes.

Los jugadores amenazaron con no disputar la última jornada de Fase Regular el último fin de semana, cuando perdieron contra Colima, el peor equipo, pues es el descendido a Segunda División.

La directiva encabezada por Eduardo Braun, sobrino de Alejandro Burillo Azcárraga, dueño del club, deberá cumplir con los pagos, según un convenio firmado previo al partido de este fin de semana.

Tan solo a Fentánes le adeudan tres meses de salario. A pesar de ello, el DT aseguró que escucharía a la directiva si desean que permanezca, siempre y cuando haya mejoras administrativas, ya que su contrato terminó este semestre.

“Si coincidimos como sucedió hace dos años, habrá una posibilidad”, mencionó. “Si no estamos en la misma línea o ellos ya no ofrecen renovar o no coincide con nosotros, pues ya de buena forma daremos fin a la relación”.

En caso de que ya no exista una renovación, Fentanes ya habló con los jugadores para que mantengan la esperanza de llegar a Primera.

“Ya tocaron dos finales, una semifinal, muchos son jugadores del club, si no logran salir, saben que tendrán una nueva revancha, una nueva oportunidad el año que viene”, recordó.

