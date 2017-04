Anuncian festival Mítica Comala 2017

Infoecos/Comala.-

En conferencia de prensa, fue anunciada la sexta edición del Festival Mítica Comala 2017, dentro del marco de la celebración de los 100 años de Juan Rulfo, el evento se realizará del 27 al 29 de abril, cuyo objetivo es presentar expresiones culturales en el municipio de Comala y contribuir a consolidar la vocación del pueblo como inspirador de la creatividad intelectual.

En la presentación el presidente municipal de Comala, Salomón Salazar Barragán, agradeció a los organizadores por poner en alto el nombre de Comala, “No tanto en lo nacional, si no en lo internacional, les invito a seguir trabajando en el sentido de la cultura para destacar al municipio, no solo como pueblo mágico, si no como uno de los orgullos de Colima”. Señaló. Al mismo tiempo que reiteró su respaldo y el del gobierno del estado para la realización del mismo.

El festival es promovido principalmente por el Grupo cultural COMALLI, que encabeza la maestra Paty Valencia, quien en su intervención destacó la importancia de la promoción de la cultura en Comala, y agradeció que el Gobierno municipal a través de la Dirección de cultura le está brindando todo el apoyo para la realización.

Patricia Valencia, dijo que “El Festival Mítica Comala 2017, consiste en presentaciones públicas a cargo de artistas, artesanos, intelectuales, científicos y académicos, mexicanos y extranjeros en diversas disciplinas como: danza, música, artes plásticas, teatro, cine, literatura, ciencia, cuyos contenidos mantienen una referencia con Comala y su región de influencia, que en su conjunto, constituyen una oferta cultural atractiva para los habitantes y visitantes de Comala, reforzando su calidad de Pueblo Mágico”, mencionó.

Agregó que el diseño del programa incluye dos secciones: una dedicada a la literatura rulfiana; otra, a diversos tópicos originales de impacto significativo para la identidad de los habitantes de Comala y la región.

Finalmente apuntó que propósito principal es celebrar el primer centenario del natalicio del escritor Juan Rulfo y presentar los trabajos de arqueología, etnografía y etnobotánica que explican los orígenes y desarrollo de las técnicas agrícola y culinaria mesoamericanas, a lo largo de diferentes etapas, en el llano comprendido entre Comala, las Sierras de Manantlán y Tuxcacuesco y Sayula.

En el evento estuvieron presentes, el Arturo Morales Cervantes, secretario técnico y cultura de la Secretaria de Cultura, Jesús Muñiz del comité organizador, Carlos Aguirre de la Secretaria de Turismo; y Miguel Ángel Galindo de la Secretaria de Desarrollo Rural.

