Gaby Benavides entrega becas a la excelencia

Los apoyos benefician a 676 estudiantes, con inversión superior al millón de pesos

Infoecos/Manzanillo

La presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, entregó 676 becas a la excelencia académica, beneficiando a estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y profesional, en evento celebrado el jueves por la tarde en el casino de la feria, sitio en el cual la alcaldesa manifestó que sostiene un compromiso con la educación, “seguiremos impulsando los programas sociales exitosos que beneficien a la gente de Manzanillo; las becas es un incentivo para aquellos estudiantes que le ponen empeño a la escuela y obtienen buenas calificaciones, el 9.5 para primaria y secundaria, y el 8.5 para bachillerato y profesional. Ellos atienden tareas, cumplen en la escuela y deben ser motivados, por eso no dudaremos en seguir entregando becas a los alumnos destacados de nuestro municipio”.

Explicó que el pasado 6 de marzo se entregaron las primeras becas a la excelencia, sin embargo, un gran número de estudiantes no alcanzó el promedio requerido, y no integraron su expediente a tiempo, por lo que se abrió un nuevo periodo de entrega de becas a los estudiantes que estaban en espera, beneficiando a 676 jóvenes y niños, “ese recurso ya estaba autorizado y lo aplicamos debidamente a quienes estaban en la lista de espera, ahora podemos decir que no dejamos fuera a nadie”.

Benavides Cobos añadió que “en este gobierno que me toca presidir, hemos pensado en los estudiantes y las escuelas, entregamos becas, uniformes, una casa del estudiante en Colima y otra más en Manzanillo para los jóvenes de la zona rural, pero además, estamos entregando recursos para pagar el intendente en 60 escuelas del municipio, nosotros desde el ayuntamiento ponemos nuestro granito de arena en el tema de la educación”, expuso la presidenta municipal.

Por otra parte, Gaby Benavides agradeció el respaldo que le brindan el síndico y regidores en el Cabildo, así como el gobernador del estado, quienes han aprobado recursos para impulsar los programas sociales exitosos que llegan a las colonias y barrios de Manzanillo.

Esta ocasión beneficiaron a 92 estudiantes de primaria con mil 300 pesos a cada uno, erogando un monto de 119, mil, 600 pesos; nueve alumnos de secundaria recibieron mil 500 pesos; 328 escolapios de preparatoria obtuvieron mil 500 pesos cada uno, y 247 universitarios recibieron 2 mil pesos cada uno. En suma, fueron 676 beneficiados, lo que representó un monto de un millón 119 mil cien pesos.

