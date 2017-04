Inicia liguilla en el balompié Segunda Fuerza este domingo

Infoecos/Colima.-

La liga de futbol Segunda Fuerza del municipio de Colima, la primera en comenzar la serie de cuartos de final para sacar a su campeón 2016/17, esto es a partir de este domingo 23 en la Unidad AFEC El Chical.

Tres de los encuentros iniciarán a las 9:00 horas de la mañana, chocando Barcelona vs Acatitán, Emiliano Zapata vs Santa Gertrudis y El Naranjal vs Holanda.

Cerrando a partir de las 11:00, Deportivo Valle y Sporting.

Se juega bajo el sistema tradicional de ida y vuelta. En caso de empate en el marcador global, avanza el mejor colocado en el torneo regular.

Comentarios