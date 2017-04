Atracadero de sombras: ¿Acertijo en el auricular?

Si algo heredó Eutanasia Saldivar de Rufino Manantial, fue su afición futbolera. Además de que, recuerda Eutanasia, entrañablemente a Rufino le encantaba decirle, casi susurrándole y a manera de una anti solemnidad correspondida por los dos, hoy, mi amor, nos toca coger. Esa exhortación, aún en estos días Eutanasia cree escucharla en no pocas madrugadas, acompañada de su soledad y de varios retratos de Rufino que cuelgan del pequeño muro de ese cuarto, donde, años antes, ambos gozaron de sus cuerpos y de lo que él refería como la cima persistente del tigre husmeando la puerta preciosa de su amada. Todo, como la dualidad manifiesta del tao: el yin y el yan, arremetía Rufino, ensalivando el deseo de dos carnes metidas en sus respectivas almas, felizmente, salvajemente felices. Delicia del pene insoslayable de Rufino, delicia equivalente del “hueso blando”, (metáfora seductora del viejo bello Walt Whitman), delante del encantamiento vaginal de Eutanasia. El ritual se extendería por horas, hasta que, sin queja alguna de ella, Rufino la emprendía lanzándose para alcanzar su segunda cumbre, después, naturalmente, del éxtasis orgásmico alternado con Eutanasia: el placer que le propiciaba introducir los balones en la portería contraria al de su equipo; es decir, a la de sus enemigos más acérrimos. A tal acontecimiento en canchas regionales sin alfombras verdes ni graderías, lo cubría por supuesto su naturaleza estricta de aficionado provincial del balompié.

El teléfono ahora timbra en casa de Eutanasia. La voz que llama es idéntica a la de Rufino, finado hacía dos lustros. Ella, ante la eventualidad de una broma envuelta en su dejo macabro, está a punto de colgar, cuando, al borde del colapso emocional, logra escuchar la clave: Hoy, mi amor, nos toca coger. Ven hacia mí. Estoy tan cerca de ti y tú estás a unos cuantos centímetros de las humedades hirviendo, acuérdate que ofrendadas a Eros.

-Mira Agustiniano, era él, te lo juro –le acentúa aún atónita Eutanasia a su amigo, luego de algunas horas del incidente telefónico. Incluso, agregó ella, al final de la conversación me advirtió que el Tri este viernes ante Honduras perdería, haciendo énfasis que en pleno coloso de Santa Ursula, la otrora fortaleza casi invencible del once azteca.

-Ja-ja, permíteme felicitarte por ser tú en realidad la pitonisa. En otras ocasiones, ¿recuerdas?, debí aceptar tus augurios tan certeros respecto a no pocos resultados de tu querida selección nacional, por cierto favorables a México; es más, acertaste en cuanto a la obtención de la preciada medalla de oro olímpica en el legendario Wembley, ¡y contra los mismísimos magos brasileiros! –terció Agustiniano, mostrando la sonrisa característica del incrédulo en relación con el supuesto telefonema de Rufino.

-Bien, entonces forzadamente romperé la discrecionalidad; no me das otra salida –enfatizó Eutanasia un tanto ruborizada. Suplementando sin más que ella y Rufino habían palpado la lumbre, hacía escasas horas en su recámara, en aquello que él siempre ponderó como las humedades hirviendo ofrendadas a Eros. Y fuimos con todo, igual que dos animales. Igual que en los viejos tiempos.

-¡Cállate!, mi querida Eutanasia. En este segundo, Rufino tendría no menos de 75 años. Por lo que a ti compete, con todo respeto, todavía a tus cincuenta y tantos estás muy antojadiza. Estás sabrosa, pues. Pero Rufino. ¡Por Dios! A pesar de que, debo reconocer, él era un hombre extremadamente sexual… y muy cumplidor, según tú misma me lo confesaste en pleno estado de embriaguez aquel día cuando Rufino cumplió 64 años. Y ni hablar de sus virtudes de futbolista. Hacía trizas las porterías con esos cañonazos salidos de cualquiera de sus pies, enseguida de dejar sembrados a tantos contrincantes vía sus criminales gambetas. Y qué decir de aquellos espectaculares remates de cabeza, impulsado por sus poderosas piernas. Nadie lo alcanzaba ante su salto fenomenal en el área donde salían, valga el tributo, poemas de goles insólitos. En todo caso, pudiera ser un aliciente notable desde esta provincia para algunos dotados futbolistas mexicanos que, no obstante de recibir salarios descomunales, han dado muestra de una incomprensible mediocridad con su selección en torneos internacionales recientes. No es hiperbólico declarar que vimos a un equipo pusilánime flotando en la cancha del pánico. Pero, repito, ¿a estas alturas inventar esa llamada telefónica y, vaya el sesgo irreversiblemente quimérico, ese ardid de tu cópula actual con él? ¿Me crees ingenuo o de plano pendejo?

-Ninguna de las dos cosas. Mas, ¿a la vez tú me tachas de orate? Observa muy bien lo que traigo debajo de mi cuello. ¿Ves bien? ¿No es, versus toda fantasía, un ilustrativo chupete? Fue Rufino y nadie más su creador –aclaró Eutanasia un tanto refunfuñando, al mismo tiempo que, ya ausente todo argumento alrededor del extraño suceso mediante su auricular e incluso, presuntamente, a fin de cuentas lúbrico, palpable en toda su extensión, concluía subrayándole en torno a ese esperanzador juego disputado por el representativo de México hacía unos días contra el de Costa de Marfil. Encuentro donde los nuestros, incluso con brillantez y contundencia, mostraron su legítimo nivel. Y de que, añadió, gozaría a plenitud si Rufino se equivocara rotundamente con aquello de su fresco vaticinio –espectral, dirías tú- del triunfo hondureño sobre su adorado Tri en un juego eliminatorio; haciendo añicos, según él, la ilusión de arribar al mundial del once azteca. Campeonato cúspide para los más aptos. O para los elegidos eventuales por un azaroso Cronos a desarrollarse en las canchas del Brasil carnavalesco. Pero eso es lo de menos. Lo verdaderamente deslumbrante, es que Rufino hace rato descorrió su resurrección encima de mi sexo. Arrejuntándose, igual que siempre, a su exterminio fugaz ofrendado en nuestro simultáneo orgasmo. Su alarido final, ese desborde entre la casi poética ferocidad primitiva y el aplastamiento físico posterior, desgaste transitorio ante su potencial descarga eyaculatoria, fulgurantemente, como era usual, seguro que causaría el asombro de todo el vecindario. Luego de fumarse su tradicional cigarro, me dijo que se iba a echar la cascarita en la cancha del Club Marinos Vagabundos del Ticuiz. No sé si retornará. Aunque tú bien sabes que yo no creo en fantasmas –completó Eutanasia, simulando esconder la enorme lascivia resguardada para Rufino en su memoria.

