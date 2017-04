¿Deben los gobiernos subsidiar las artes?

Parte 1

Intentar definir el “arte” es por sí mismo un tema muy complejo, y plantear si los gobiernos deben o no subsidiar el arte se ha convertido en muchos países –sobre todo en los que se encuentran en desarrollo- en uno de los debates más controversiales del último siglo. Las opiniones de líderes culturales, sociólogos, economistas, artistas y “gente de cultura” han convertido esta interrogante en corrientes ideológicas de profundo análisis.

Por un lado están quienes consideran que las artes no deben ser subsidiadas por el gobierno, por ejemplo, Lawrence W. Reed (2014), presidente de la Fundación para la Educación Económica, quien menciona que “las artes son demasiado importantes como para depender de la política, demasiado críticas como para ser minadas por la politización, (…) el dinero que viene voluntariamente del corazón tiene mucho más significado que el que viene de apuntar a la gente con un revólver”, es decir, de los recursos provenientes de los impuestos sin la autorización de la sociedad. Asegura, también, que “si el arte es verdaderamente importante, entonces lo último que deberíamos hacer es politizarlo o desviarlo hacia esas cosas que la gente con poder piensa que deberíamos ver u oír”.

Bajo esa misma idea, el sociólogo Van Den Haag (1979) afirma que no existe ninguna buena razón sociopolítica para que el gobierno obligue a los contribuyentes a subsidiar las artes, pues los “beneficios externos” que generan el arte y la cultura no han sido demostrados con precisión. Más aún, agrega, que probablemente la proliferación de programas de gasto público dirigidos a apoyos hacia el arte haga más daño que bien a la creación de arte de calidad, debido a que el gobierno no dispone de un mecanismo (convincente) que le permita determinar qué arte es “bueno” y qué arte es “malo”. En consecuencia, Van Den Haag dice que otorgar subsidios indiscriminadamente puede atraer a “pseudo-artistas” motivados por el ingreso que pueden obtener del presupuesto público.

Asimismo, es sabido que el empleo que generan las artes y su contribución al PIB son pequeños a diferencia de lo que producen económicamente otros sectores de una economía. Otras industrias tienen un aumento de productividad cuando un capital nuevo y mejorado incrementa la producción por trabajador. Sin embargo, en las artes, el aumento de la productividad no es posible. A manera de ejemplo, el economista cultural Harry Hillman (2016), dice que “se demora lo mismo ensayar y tocar un concierto de Vivaldi en la actualidad que cuando se estrenó”. Además, señala, que el hecho de que las bellas artes sean conducidas por un grupo de vanguardia, despiadadamente crítico con los poderes establecidos también representa problemas políticos para el gobierno. Entonces, ¿por qué debería el gobierno financiar a sus críticos?, ¿por qué apoyar a un artista en desarrollo y no a un mecánico o a un comerciante emprendedor, si de acuerdo a las estadísticas es más rentable y se reflejan más ganancias a corto plazo para el Estado al invertir en la tecnología o el comercio? Sin embargo, ¿tiene caso comparar una galería de arte con un casino, o con una guardería, o con la industria de la construcción, sin considerar sus valores intrínsecos, la finalidad de la actividad y las externalidades que generan? En efecto, podemos definir el valor económico de un bien particular y calcularlo con algo de certeza, no obstante, el valor económico no incluye, en todos los casos, el valor cultural del bien, como podrían ser: la importancia simbólica o histórica, la calidad estética, el significado espiritual o la influencia en el desarrollo de estilos arquitectónicos (Throsby, 1999). Lo mismo sucede con las artes, pues es muy difícil determinar con precisión las “ganancias” o “beneficios” no económicos que éstas nos generan. Llegamos a perder de vista los “beneficios intrínsecos” que éstas producen vinculados al “enriquecimiento de la vida de la gente”, por medio del placer y la estimulación emocional, apremios que constituyen la principal razón que explica la participación de las personas en estas actividades.

Comentarios