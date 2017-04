Excesiva, la plantilla del sindicato: Ochoa Romero

Reciben bonos por el Día del Padre, la Madre, puntualidad, entre otros, afirma

Además, quieren la Semana Santa y Pascua como otro periodo vacacional, denuncia

Infoecos/Tecomán.-

De acuerdo a la ley, para efectuar una manifestación debe pedirse la autorización para el uso de espacios públicos, por lo cual el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF y Comapat, Audelino Flores Jurado, envió un oficio a la Secretaría del municipio, en el cual anunció que haría una manifestación pública permanente por los adeudos que la comuna tiene con ellos.

En ese tenor, el secretario del ayuntamiento, Salvador Ochoa Romero, aclaró que “nosotros le contestamos en tiempo y forma, y le hicimos saber que la manifestación debe ser al aire libre y que esta garantía tiene limitaciones de la misma ley, es decir, no se contempla atacar derechos de terceros, ni acusaciones, no se debe afectar al resto de los ciudadanos”.

La manifestación, acusó, no se realizó “en la fecha en que habían dicho porque pidieron el bono del burócrata por arriba de los 5 millones de pesos, mismo que se les pagó, además de solicitar que se les dieran 175 mil pesos para hacer el festejo del Día del Burócrata, que también se les dio, y quedó pendiente la suma de 350 mil pesos para pagar los uniformes de gala que usaron ese día”.

Ochoa Romero señaló que fiestas y uniformes son conceptos superfluos que se pudieran redireccionar a su pago para que la deuda disminuya, “pero ha sido una costumbre, hay convenios de muchos años, hay incluso los convenios que establecen bonos como los extraordinarios, el bono del burócrata, del Día del Padre, del Día de la Madre, el bono por puntualidad, por lo que cada quincena se va venciendo un bono que tiene un promedio de un millón de pesos, por esa razón es que se paga uno bono y se deben diez”.

El secretario señaló que en esta administración se ha venido cubriendo el total de las quincenas completas y se han pagado 63 millones de pesos de prestaciones, “y aun así se les sigue adeudando porque la plantilla laboral es muy extensa”.

En torno a la manifestación, destacó que la Constitución establece que no se deben afectar derechos de terceros, y que también aplica el principio de presunción de inocencia, “pero los mismos medios ven el tipo de textos que muestran, donde rebasan las limitaciones y es violatorio de la Constitución, hablaban de un robo a los trabajadores, desviación, y hay efectivamente una retención que se debe hacer, pero la falta de recursos no alcanza a cubrirlas, nosotros hemos hecho el esfuerzo de gestionar los recursos”, afirmó.

Ochoa Romero comentó que sostuvieron una reunión, en la cual se ratificó el diálogo “pero se le hace saber que hay que tocar puertas, se les invitó a hacer equipo y somos de la convicción de que se debe resolver, pero hay que ser conscientes de que las circunstancias cambian. Antes tenían una plantilla laboral mínima, comparada con la que hoy se tiene, y si sigue aumentando, será más cruda la realidad. Hay que atender tanto los derechos y conquistas laborales, como los derechos de la ciudadanía en servicios de alumbrado público, recolección de basura, agua potable y demás necesidades”, pues recordó que son 112 mil habitantes y 560 personas del sindicato.

Asimismo, el secretario de la comuna informó que los trabajadores sindicalizados tomaron la Semana Santa de descanso y anunciaron que pedirían la Semana de Pascua también, “cuando la ley del trabajo no dice que estos días sean feriados oficiales. No se justifica porque la ley no lo establece. Eso es lo que irrita a la población, que teniendo un buen ingreso, hay gente que dice que en el campo se gana menos, se trabaja más y ahí no se tienen bonos”.

Para concluir, el funcionario reiteró que el sindicato no atendió la ley al efectuar su manifestación en un espacio público abierto, “la gente no viene a pagar y eso va en detrimento del mismo sindicato, y yo diría que cuando se exige respeto hay que empezar por respetar uno los acuerdos y las leyes, deben respetar. No estamos en huelga, no pueden manifestarse así en los espacios de trabajo, estamos en otra situación”, aseveró.

A nombre del alcalde, Ochoa Romero dijo que “nosotros seguiremos demostrando educación, cortesía y respeto, ellos quieren seguir perjudicando derechos de terceros. Nosotros ratificamos el canal de diálogo y de propuesta de una solución en cualquier momento; queremos hacer equipo, trabajar y resolver”, finalizó.

