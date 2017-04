Notificaciones de CAPAC podrán hacerse mediante estrados

Infoecos/Cuauhtémoc.-

Con las modificaciones realizadas al Reglamento de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cuauhtémoc (CAPAC), ahora quienes formen parte del padrón de la misma, pero no radiquen en el municipio, deberán proporcionar un domicilio en Cuauhtémoc para recibir notificaciones o, en su defecto, señalar un domicilio electrónico, con el fin de evitar los constantes problemas que se presentan de casas o lotes en los cuales se cuenta con el servicio, pero al no estar habitados, no se tiene registro de otro domicilio para ser notificados o recibir cualquier otra información.

Así quedó de manifiesto durante la reunión extraordinaria número uno del Consejo de la CAPAC, en la cual se aclaró que existen problemas al respecto, pues el antiguo reglamento no contemplaba estas cuestiones, lo cual no ayuda mucho, pues al tratarse de casas o lotes solos, se sobrentiende que los dueños no acuden con regularidad, por lo que muchas veces no es lo ideal.

Por ello la modificación al reglamento ahora contempla que en caso de no existir un domicilio electrónico o cualquier otro de manera física dentro del propio municipio, las notificaciones se harán y serán válidas, con el solo hecho de colocarlas, por cierto periodo de tiempo, en los estrados de la propias oficinas de la Comisión de Agua Potable y en las del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, pues los usuarios están obligados a cumplir con sus obligaciones.

