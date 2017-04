Sociedad del conocimiento: Abril, mes de la literatura

Para quienes están dedicados en cuerpo y alma a la literatura y dentro de su ser, desde sus primeros usos de razón, sus objetos de juguetes más entrañables eran un lapicero, un borrador, papel y libros, abril es un mes especial, de fiesta, como las que se viven con la FIL en Guadalajara, porque se celebra no solo un material, sino el compromiso, la responsabilidad ante la palabra bellamente expresada a través de cuentos, novelas, poemas, obras de teatro y otros medios de expresión.

El mes de abril a nivel internacional se le denomina como de la literatura, producto de la muerte de varios escritores en el mes, pero el 23 de abril, las plumas en diferente época sufrieron la pérdida de dos iconos, uno de la lengua inglesa (William Shakespeare) y otro española (Miguel de Cervantes Saavedra), por ese motivo hay celebraciones en torno al libro, a la lectura y al idioma, destacándose durante estos días tres fechas importantes, que a continuación citamos.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

Desde el año de 1967 hasta la fecha, el 2 de abril, a nivel internacional se conmemora el nacimiento del autor danés Hans Christian Andersen, y la organización Ibby (International Board on Books for Young People) en su honor promueve el amor por los libros y la lectura en todos los niños del mundo. Ibby cada año elige a un autor y a un ilustrador representativo del país de Andersen para que elaboren un mensaje dirigido a los niños promoviendo la lectura. Con estos mensajes se diseñan carteles que son exhibidos en las bibliotecas, librerías, escuelas y centros lectores en muchos países.

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR

El 23 de abril es una fecha memorable, marca el fallecimiento de tres grandes de la literatura: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, por esa coincidencia la Conferencia General de la UNESCO en 1995, en París, decidieron rendir homenaje a los libros y sus autores en esta fecha y mes, al tiempo que acordaron cada año elegir una capital mundial del libro, ciudad que será la “embajadora” de esta iniciativa durante todo el año.

DÍA DEL IDIOMA

El 23 de abril se conmemora en España y otros países de habla hispana esta fecha, en honor a Miguel de Cervantes, autor de la novela más importante que se haya escrito en lengua castellana El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, por ser esta una obra que engrandece el idioma español. En España, para fortalecer los actos, llevan a cabo uno denominado Un libro y una rosa, que es una de las tradiciones para regalar un libro a los jóvenes y una rosa a las muchachas.

DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LOS LIBROS

El 30 de abril tiene dos conmemoraciones, el Día del Niño y el Día de los Libros, está última tradición fue fundada por la autora Pat Mora, en 1996, con la finalidad de promover la alfabetización de todos los niños del mundo, independientemente de su cultura e idioma, con la finalidad de incentivar el amor por los libros y la lectura.

Para reflexionar. Tal como hemos visto, abril es el mes de las letras, acontecimientos históricos básicos ligados a la literatura así lo demuestran, siendo las más importante el Día del Idioma, el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, pero además es el mes de los fallecimientos no solo de Cervantes, Shakespeare, De la Vega, sino también de César Vallejo, Vicente Aleixandre, Alejo Carpentier, Francois Rabelais, Kahlil Gibran, por citar algunos.

Para compartir. “El tiempo y el silencio no se comparten con cualquiera” (Anónimo). La mujer afroamericana Rosa Parks cambió la historia en 1995 al ser la primera en negarse a ceder su asiento a un blanco en un autobús. “Quien no quiere pensar es un fanático, quien no puede pensar es un idiota, quien no osa pensar es un cobarde.” Francis Bacón.

Comentarios