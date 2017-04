676 estudiantes becados por Gabriela Benavides

Infoecos/Manzanillo.-

La presidente municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, entregó más de 650 becas a la excelencia académica, beneficiandoa los estudiantes que se encontraban en lista de espera y que esta ocasión por primera vez recibieron esta beca que consiste en mil 300 pesos para niños de primaria, mil 500 para adolescentes de secundaria y bachillerato y dos mil pesos para los de universidad, mismos que presentaron el promedio correspondiente para alcanzar el estímulo académico.

La alcaldesa explicó que muchos jóvenes no alcanzaron el promedio de 8.5 para profesional y9.5 para chicos de primaria y secundaria, “esas becas decidimos canalizarlas a los estudiantes que estaban en espera, aquellos que cuentan con el promedio y habían solicitado su beca, hoy por primera vez 676 jóvenes recibieron su beca, 247 de universidad, 328 de bachillerato, nueve de secundaria y 92 de primaria, quienes recibieron en total un millón 119 mil cien pesos”.

Destacó Benavides Cobos que estas becas contribuyen al gasto familiar, representan un ahorro para los padres de familia, pero lo más importante es un reconocimiento a los estudiantes que alcanzan buenas calificaciones, “desde la administración que presido, le apostamos a la educación y hemos planteado programas sociales que llegan a los estudiantes, las escuelas y los padres de familia, seguiremos apoyando a los estudiantes con más becas, con el transporte escolar gratuito, casas del estudiante, becas de movilidad y pago de intendentes en más de 50 escuelas de Manzanillo”.

Brizeyda Campos, estudiante de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, manifestó que estudia Desarrollo de Negocios, “la presidenta Gaby Benavides se enfoca más con los estudiantes y tiene muchas consideraciones con nosotros, muchas gracias por la beca que nos ayuda en la compra de los materiales que nos piden en la escuela”.

Miguel Ángel Domínguez Gálvezdestacó que las becas son de gran utilidad para los estudiantes, “yo quiero agradecer a la presidenta Gabriela Benavides Cobos porel apoyo que nos brinda,es unincentivopara ir mejorando en el estudio,lo consideramos como una motivación para seguir adelante con nuestros sueños.

“Es la primera vez que recibo una beca, no me atrevía a ir, pero ahora que estudio la prepa me decidió y la verdad es muy útil, los jóvenes necesitamos de este tipo de apoyos, yo le agradezco a la presidenta Gaby Benavides, la oportunidad que me brinda de seguir con mis estudios por medio de esta beca”. Expresó la estudiante de bachilleratoMaría Fernanda Barajas Campos.

Osmara Contreras Real indicó que las becas les ayudan en mucho en sus estudios, “está muy bien porque nos apoya a seguir con nuestros estudios, a la presidenta Gaby, muchas gracias porque nos apoya”.

Comentarios