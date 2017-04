Baúles: Nacho se salió con la suya, con el Ecoparc

El viernes 21 reabrieron el Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez, después de casi siete meses de tener cerrados los accesos y con policías estatales vigilándolo.

Por sus puros pantalones, sin que hubiera documento oficial, formal o legal de por medio, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez, mejor conocido como Nacho, se salió con la suya: entregó un espacio público a un particular, para que le mejorara su infraestructura física y lo hiciera más atractivo, con animales -sobre todo especies exóticas- y, ya en el camino, este espacio público y de anteriores precios populares -de ocho a 15 pesos- de seguro subirá su costo de entrada a, por lo menos, 30 pesos por persona.

A eso se le llama privatizar lo que es de todas y todos, lo público. El empresario, de origen sinaloense, no pagó un peso por terreno alguno, en renta o compra. Vino, específicamente, a un espacio público, como fue el Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez, y con el visto bueno del Gobernador, sin que mediara de por medio documento público alguno, se apropió, le invirtió y ahora se dispone a recuperar lo invertido y comenzar su negocio.

Por sentido común, estimadas y estimados lectores, ¿quién de ustedes puede ir, cualquier día, a la Piedra Lisa, al Rodeo, y a cualquier espacio público, llámese parque, jardín o lo que ustedes gusten y manden, para invertirle y hacerlo negocio personal? La respuesta ustedes la tienen.

Parecerá un tanto rara la comparación, pero lo que acaba de hacer el Gobernador es algo parecido a lo que gobernantes neoliberales, desde Miguel de la Madrid hasta nuestros días, han hecho con instituciones públicas que tanto sudor, esfuerzo y lágrimas costaron a los mexicanos y colimenses, como Teléfonos de México, Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro, Ferrocarriles Nacionales y otras más: dejar caer en crisis a estas instituciones, con la complicidad de líderes charros corruptos, para luego venderlas a particulares -previa mochada o acuerdos en lo oscurito, por supuesto- y reactivarlos como los grandes negocios personales. ¿La riqueza de Carlos Slim, por qué no tendría que ser riqueza de todos los mexicanos, si se hubiera atendido como es debido a la máxima empresa telefónica?

Bien, pues hace pocos años, en el sexenio de Silverio Cavazos, al Parque Regional Metropolitano le invirtieron 30 millones de pesos en su remodelación estructural. Bueno, por lo menos tal fue la cifra oficial que se manejó públicamente. A Mario Anguiano ya no le interesó invertirle a este pulmón de la zona metropolitana, y el gobierno de ahora, neoliberal como es -es decir, teniendo como centro de su acción el dinero, y no el ser humano-, decidió entregarlo a un particular, sin siquiera cuidar las formas legales.

Cuando nos enteramos que el Parque Regional acababa de ser cerrado, colimenses sin partido político alguno y pertenecientes a PRD, MC y algunos panistas en lo particular, nos dimos a la tarea de emprender una defensa legal, consistente, como primer paso, en la recaudación de firmas, pues legalmente se ocupaban 12 mil firmas para promover y obligar al gobernador a un plebiscito, es decir, que el futuro del parque fuera sometido al SÍ o NO de los ciudadanos. Había otras opciones legales, de lucha ciudadana, pero la más significativa y simbólica fue la de las firmas, pues de esta manera los ciudadanos seríamos los protagonistas en la defensa de nuestro propio patrimonio público.

Hasta ahora desconozco en qué se falló con este movimiento. Durante semanas me di a la tarea de recabar firmas, labor extenuante, pues no es sencillo que alguien te entregue datos de su credencial de elector (datos básicos, más Clave y OCR), con la confianza del caso y la buena voluntad de ciudadanos comprometidos por una causa. Finalmente, en los primeros días de enero hice entrega de 324 firmas que recabé, personalmente, en domicilios y vía pública. Me consta, además, del compromiso real y genuino de otras personas que se dieron a esta misma tarea. ¿Fue una lucha fallida?

Asumo esta experiencia como una gran lección de vida. Agradezco a cada ser humano que se acercó con un servidor a firmar, teniendo como objetivo el rescate del parque, de las garras del negocio y la especulación. Toda experiencia de vida es aleccionadora, primordialmente, cuando se trata de causas sociales, porque ahí es donde se pone a prueba de qué estamos hechos los seres humanos, conocidos y desconocidos, amigos y enemigos, de partido y sin partido.

Quienes han estado al frente de las instituciones estatales colimenses, con sello del PRI y sus aliados Verde y Panal, sembraron el abandono de este parque público, con el firme propósito de entregarlo para negocio particular, en lugar de invertirle recursos públicos, como era su responsabilidad. Hoy, que acabaron con el carácter público y los precios populares del Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez, que gobernantes y cómplices se preparen para cosechar dinero, pero también balazos provenientes de la pobreza e inseguridad que generan estas políticas públicas rapaces.

Del injusto cautiverio de animales, ya hablaremos en otra ocasión.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

SOBRE DUARTE Y EDOMEX. No debemos pasar por alto que el caso Javier Duarte arroja un sinnúmero de distractores, considerando que la clase política gobernante en nuestro país busca pasar el examen de las urnas, primero en el Estado de México, el 4 de junio próximo, y posteriormente en el 2018, cuando debamos renovar la Presidencia de la República. Decir que Duarte y Peña Nieto se pusieron de acuerdo para esta aparente farsa, es comprar una historia que ellos quieren; nada de eso: a Duarte lo capturaron, muy a pesar de Peña y sus aliados, y fueron autoridades extranjeras, como autoridades extranjeras capturaron a Tomás Yarrington en Italia. Si por Peña Nieto y aliados fuera, ninguno de los 22 exgobernadores pisarían la cárcel, y ahí está la explicación de que la esposa de Duarte siga impune, porque no hay documento legal, de Los Pinos ni del gobernador Miguel Ángel Yunes, con el que se pretenda detener a esta señora. Por eso, allá aquéllos que compren el cuento de que Peña Nieto está combatiendo la corrupción, hasta por emergencia electoral.

INSEGURIDAD. Así como Ignacio Peralta tuvo los pantalones para entregar el Parque Regional Metropolitano a un particular, para que haga negocio con el patrimonio público, ¿por qué no tiene los pantalones para trabajar por la seguridad, como lo exigen las actuales circunstancias colimotas? Colima, nuevamente, acaba de ser ubicado a nivel nacional como Primer Lugar en Homicidios Dolosos, de acuerdo con las instancias oficiales del área.

ALCALDES QUE BUSCARÍAN REELEGIRSE. La ley ya permite a mis alcaldes reelegirse. De acuerdo con la empresa colimense Grupo Celéxis, los alcaldes de Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, Rafael Mendoza y Yulenny Cortés, contrastan en la aceptación y rechazo de sus respectivos ciudadanos, en caso de que pretendieran reelegirse. Mientras el cuauhtemense obtiene más del 74 % del SÍ, 15% NO y arriba de 10% de Indecisos; la villalvarense logra un 57 % NO, arriba del 20 % SÍ y un superior 20 % de Indecisos.

Comentarios