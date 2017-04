Hoy inicia II Simposio Internacional de Comunicación y Cultura

En estos días, los participantes analizarán tres ejes temáticos: comunicación y cultura; memoria y comunicación e historia oral e interdisciplinariedad

Infoecos/Colima.-

Desde hoy lunes y hasta el miércoles 26, la Universidad de Colima, con apoyo de la Universidad Municipal de Sáo Caetano do Sul, en Sáo Paulo, Brasil, estará realizando el II Simposio Internacional de Comunicación y Cultura Problemas y Desafíos de la Memoria e Historia Oral, en la Unidad de Formación Docente del Campus central.

La conferencia plenaria que inaugurará estas actividades es Memoria y relatos urbanos, que dará el Dr. Gilberto Giménez Montiel, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el auditorio “Carlos de la Madrid” de la Facultad de Contabilidad y Administración, ubicado también en el campus central de la UdeC.

En los días que dure el simposio, los participantes analizarán tres ejes temáticos: comunicación y cultura; memoria y comunicación, e historia oral e interdisciplinariedad.

Karla Y. Covarrubias Cuéllar, directora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS) de la UdeC, y quien coordina dicho evento, dijo que este simposio surgió a raíz de la relación entre la Universidad Municipal de Sáo Caetano do Sul, Sáo Paulo, Brasil, y la Universidad de Colima, gracias a un convenio firmado hace tres años.

El simposio incluye dos conferencias plenarias o magistrales más: Ingeniería en Comunicación Social de la memoria, la cultura y la comunicación. El caso de la música, en particular el jazz en la Ciudad de México”, a cargo del Dr. Jesús Galindo Cáceres, de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), así como Imagens e Narrativas Orais nas Memórias do ABC, Brasil, que dictará la Dra. Priscila F. Perazzo, de la Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), Brasil.

El evento incluye también 12 grupos de trabajo y seis conversatorios, además de eventos culturales y de esparcimiento. Este lunes, a partir de las 10:00 y hasta las 05:00 de la tarde, por ejemplo, habrá una feria del libro, de revistas y artesanías.

En la Unidad de Formación Docente de la UdeC, antes edificio de Posgrado, habrá 172 ponentes con temas tan diversos como sexualidad, religión, comunicación, memoria oral, salud e interdisciplinariedad. Será, además, un simposio bilingüe, impartido tanto en español como en portugués.

Las tres conferencias plenarias se realizarán a las 9:30 horas en el auditorio “Carlos de la Madrid” de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UdeC, en el campus central de esta casa de estudios.

