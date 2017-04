A México le ha ido bien: Agustín Carstens

Debido a que al país le ha ido bien y que cuenta con instituciones fuertes y sólidas, el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, dijo estar tranquilo de dejar su cargo al frente del instituto central.

“Creo que a México le ha ido bien; por cierto, hay dos cosas que me han permitido tomar la decisión de irme al Banco de Pagos: Primero, que a medida que pasa el tiempo, es un país que tiene cada vez más instituciones y probablemente una de las instituciones más fuertes es el Banco de México, y qué es lo que caracteriza a una institución, es que no depende de una sola persona y me permite ir a otro lugar y estoy seguro que el Banxico continuará a contribuir al desarrollo positivo de la nación”, afirmó en conferencia de prensa en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

Acompañado de la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, Carstens enfatizó que el Fondo Monetario Internacional ha demostrado su fuerte compromiso hacia México a través de la Línea de Crédito Flexible (LCF), dada la solidez de su economía.

