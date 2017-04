Se fue el San Marcos perdiendo por default en Primera Amateur

Citrojugo y San Miguel, finalistas de copa

El descenso del Atlas San Marcos a Primera Fuerza, la fase de cuartos de final y la final de copa, definidos ayer en la fecha 28 y última del torneo regular del balompié Primera Amateur, así como la coronación, una vez más, de Luis Fernando Naranjo, del Citrojugo, como campeón de goleo individual.

Se desconocen las causas por las que los jugadores del San Marcos no se presentaron ante Suterm Lo de Villa, la mañana de ayer en la población de Lo de Villa, pero con ello descienden, cuando tenían la oportunidad de alcanzar en 14 puntos al Deportivo Quesería que perdió, pues el Barcelona, por méritos propios, al ganar 4-2 de visita al Ixtlahuacán, lograba su permanencia.

CUARTOS DE FINAL

En esta fase jugarán FC Citrojugo (1) América (8); San Miguel (2) vs San Jerónimo (7); Proarqcol Comala (3) vs Halcones (6) y Atlético Tecomán (4) vs San Joaquín (5).

La final de copa es entre Citrojugo y San Miguel; los tecomenses como primeros del grupo Non y los comaltecos del Par. El San Miguel se mete a la final copera por diferencia de goles ante Comala.

Como se aprecia, no hay presencia de equipos del municipio de Colima, tanto en cuartos como en final de copa. En cuartos están Citrojugo y Atlético, ambos de Tecomán; Proarqcol, de Comala; América, de Coquimatlán, y San Miguel, San Jerónimo, Halcones y San Joaquín, los cuatro del municipio de Cuauhtémoc.

RESULTADOS

En la jornada 28, Citrojugo 5-0 al España; San Miguel 3-1 D. Quesería; Comala 8-1 Santos Tonila; Tepames 1-1 San Jerónimo (los tepamenses necesitaban ganar para meterse a cuartos de final); Imperio 3-1 al América; Barcelona 4-2 al Deportivo Ixtlahuacán; Atlético Tecomán 3-0 a Universidad de Colima; Piscila 1-0 al San Joaquín; Halcones 4-1 al Sección 82 y Suterm Lo de Villa 2-0 al Atlas San Marcos, por default.

