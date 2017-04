Sociedad del conocimiento: Problema sindical de Tecomán

El problema sindical de los trabajadores del Ayuntamiento de Tecomán no es nuevo, es añejo. El conflicto más que sindical es de índole política, máxime que las mayores inconformidades y desacatos de Audelino y compañía es cuando el alcalde que llega no es apoyado por el grupo de trabajadores que encabeza.

El primer conflicto con la autoridad municipal fue durante la gestión de Elías Martínez (2003-2005) de filiación panista, quien llegó porque los tecomenses estaban cansados de ver el pudrimiento de las autoridades. Martínez Delgadillo influenciado por la ola de triunfos a nivel nacional y local del PAN, destapa la olla de la corrupción y la impunidad, no solo de los funcionarios del municipio, sino los bonos dados a los trabajadores sindicalizados, en un lugar donde la pobreza, la ignorancia y el fanatismo es el pan de cada día.

Los colimenses estábamos sorprendidos que el sueldo del alcalde de Tecomán era superior al de sus demás correligionarios; el salario de los regidores estaba por arriba de los demás municipios de la entidad. Los trabajadores no solo ganaban bien en su pago normal, sino en sus percepciones; sus conquistas eran de las mejores a nivel nacional, no solo local.

Los sueldos de funcionarios y regidores, todavía decimos, no se vale, aunque estamos a más de una década, lamentable lo realizado en un lugar donde hay demasiadas carencias. De los trabajadores, sí es correcto, tienen toda la razón, no es culpa de ellos que un cabildo de manera irresponsable autorizara incrementos a empleados sin tomar en cuenta las necesidades de la población, sin analizar los ingresos que entran al Ayuntamiento de Tecomán, no ajustarían para pagar este tipo de compromisos.

Durante la gestión de Elías Martínez, la organización sindical fue alentada desde el Ejecutivo estatal para llevar a cabo la confrontación, de igual forma sucedió con las autoridades municipales, recibieron apoyo desde la Presidencia de la República. Martínez Delgadillo, durante su administración, supo manejar la situación. Los servicios se siguieron prestando, no de calidad, pero se dieron. Finalmente el Ejecutivo estatal y la autoridad municipal negociaron con la parte sindical.

Desde el 2003 la carga financiera de los trabajadores hizo boom. Ni municipalmente, ni estatalmente se ha puesto fin a la situación, se han dado mejoralitos para trata de controlar lo impagable. El pueblo tecomense percibe la situación como política, por las siguientes razones: en las elecciones del 2003 la organización sindical del Ayuntamiento apoyó al PRI, al perder, le hizo la vida imposible al alcalde panista.

Juan Carlos Pinto (2006-2009) llegó con el visto bueno del grupo, mas al final no podía con todos los compromisos contraídos para el pago de los trabajadores, por lo que en más de una ocasión quedó mal. En las elección de junio del 2009 fue cuando se hizo evidente en el valle tecomense como una grupo quiere manejar y controlar sin ideologías, solo por amor al dinero y al poder.

Flavio Castillo fue elegido por los priistas tecomenses para que fuera el abanderado en las elecciones del 2009, el grupo de Audelino y Arias, fueron los Caballos de Troya, pactaron con el opositor Saúl Magaña, traicionando además a quienes los hicieron (Gustavo y Silverio), poco les importó llevarse entre los pies a los tres candidatos a diputado local; recuerden, Héctor Vázquez solo ganó por menos de 20 votos.

En la actualidad, el “conflicto laboral” en Tecomán crece, los intereses sindicales son el pretexto, el Alcalde tendrá que ser astuto para enfrentar la problemática. El Gobernador de la entidad tiene que ser sagaz cuando se ocupe de su intervención, ya que de favorecer al grupo sindical, puede cortarse la yugular, estaría apoyando a quienes solo velan por sus intereses, y quedaría supeditado a ellos.

