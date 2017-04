Contrapeso: Responsabilidad hacendaria, ahora

Quienes aspiren a ser funcionarios públicos deben estar conscientes de que el reto es cada vez mayor, y las exigencias de preparación y experiencia también aumentan con el paso del tiempo. Quedaron atrás aquellos días en que los ciudadanos solo debíamos preocuparnos por elegir a una ‘buena persona’ para representarnos, como sociedad no podemos darnos más el lujo de tener políticos improvisados o ignorantes con buenas intenciones.

Uno de los temas prioritarios para todas las administraciones estatales, municipales e incluso de los órganos descentralizados, debe ser el manejo de los recursos públicos que ahora, afortunadamente, exige conocimiento técnico de las finanzas, capacidad para realizar proyecciones y prever riesgos, así como la necesidad de tomar decisiones pensando en la austeridad y la eficacia. Debemos cuestionarnos como ciudadanía en manos de quiénes estamos dejando nuestro futuro y el de nuestros hijos.

El día de ayer, lunes 24 de abril, se realizó el Foro de Responsabilidad Hacendaria y Disciplina Financiera, convocado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado de Colima, el Colectivo Kybernus en su capítulo Colima, y la revista Enfoques; en este evento se explicaron nuevas disposiciones legales que trajo la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, enfatizando qué se está haciendo desde el Legislativo y el Ejecutivo estatal.

En este marco, Luis Eduardo Ramírez Carbajal, director de la revista Enfoques, señaló que a pesar de que en Colima alrededor del 54 por ciento de la población tenemos 29 años o menos, nuestro futuro peligra, pues hay una amenaza que crece día con día, un enemigo silencioso que bien pasa desapercibido, se trata de la fragilidad del marco de ejecución de las finanzas públicas, es decir, los limitados controles al endeudamiento, el crecimiento del gasto corriente, el manejo de riesgos y pasivos contingentes, y los pobres incentivos a la capacidad recaudatoria.

Es un tema poco atractivo, sí, complicado de entender incluso para los economistas, también, pero es un tema toral que debe estar de manera permanente en la agenda pública, bajo el ojo de la sociedad, no solo de los especialistas. De tal tamaño es su importancia, que solo a través de una agenda de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera se puede asegurar la disponibilidad de recursos para la ejecución de programas sociales y para el desarrollo de infraestructura, solo a través de un manejo responsable de los recursos, que son de todos, se puede construir el mañana.

En este mismo foro, el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, celebró que con esta nueva ley todos los movimientos que se piensan aplicar deban ir acompañados de un estudio técnico previo. A pesar de que el Gobierno de Colima ha cumplido de manera excepcional con la nueva legislación, los estragos de los malos manejos anteriores se siguen sintiendo, al grado de que el secretario prevé un cierre de año complicado, pues los recursos presupuestados para diversos rubros se agotaran antes.

En este evento, Santiago Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, dijo que la homologación de la disciplina financiera en los tres órdenes de Gobierno evitará distorsiones y prácticas “a modo” en la administración de las haciendas públicas. Urge que, desde esta nueva forma de operar, se superen la corrupción, endeudamiento, enriquecimientos inexplicables y presupuestos comprometidos para el pago de deudas, que se han convertido en cotidianos para nuestro país.

Uno de los mayores retos es que los municipios preparen sus presupuestos cumpliendo con las nuevas disposiciones. Urge crear órganos técnicos con independencia y garantía de duración para encargarse de la nueva forma de planear la aplicación de los recursos públicos, estos entes no pueden desmantelarse cada tres o seis años. Mientras tanto, el Gobierno Estatal y el Congreso deberán asesorar a los funcionarios municipales para no incumplir con la ley. Y hablando de retos, qué decir de la reforma al Sistema de Pensiones y de la operación del financiamiento mediante las asociaciones público-privadas.

Por eso es que comenzaba esta columna diciendo que no se puede tener más funcionarios improvisados o que desconozcan cuáles son sus atribuciones, las mejores mujeres y los mejores hombres deben estar en los equipos del gobierno estatal, los municipios y los órganos descentralizados. Este 2018 no solo debemos mirar quiénes encabezan las fórmulas en las distintas candidaturas, sino quiénes los acompañan, y no está de más, mirar específicamente quién sería el encargado del manejo financiero. Ese es un paso para comenzar a cumplir como sociedad, con lo que nos corresponde.

PUNTO Y APARTE

Los taxistas siguen saliéndose de la norma. Ahora, con el pretexto del alza en el precio de los combustibles, han aumentado arbitrariamente cinco pesos en las tarifas de transporte. La Secretaría de Movilidad debe regular este aumento o sancionar a quienes lo cobran. Como siempre, los que perdemos somos los usuarios.

