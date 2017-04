Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

ECOPARC COLIMA. El gobernador Ignacio Peralta, al inaugurar la primera etapa del Ecoparc Colima al sur de la ciudad, expresó que “estamos dando un valor agregado a Colima como destino turístico, y seguimos generando espacios de convivencia para el disfrute de las familias de nuestro estado. ¡Queremos hacer de Ecoparc Colima un espacio de aprendizaje e integración para los niños y sus familias!”, al impulsar este proyecto que será una de las fortalezas como destino turístico de Colima y un espacio para el rescate y disfrute de la naturaleza conviviendo con animales exóticos, vigorizando este pulmón verde de la ciudad. De la misma manera, otra excelente noticia es que ya se cuenta con los terrenos de La Campana, al norte de Colima y de Villa de Álvarez, en donde se tendrá un espacio cultural, deportivo y natural de primer orden preservando la arqueología del lugar, para el disfrute de las familias colimotas y de nuestros visitantes. Es un hecho que al gobernar no se puede quedar bien con todos, es parte de la gobernanza. Siempre habrá resentidos que están en contra de todo y a favor de nada, pero Colima tiene que seguir su marcha ascendente. LA EDUCACIÓN, ESENCIAL. Francisco Brun González, presidente del Consejo de Vinculación Social de la Universidad de Colima, expresó que el desarrollo del estado y de la sociedad es a través de la educación. Dijo el empresario que para él es un honor ser parte de este comité y con el que se buscará “crear una comunicación directa entre empresarios, universidad y sociedad”. Dijo que trabajando de forma integrada “podemos entender hacia dónde vamos, qué queremos, y cómo podemos apoyar desde la parte empresarial a que se logren también los objetivos de la universidad, porque el fin es también apoyar a la universidad”, expresó Brun González. En definitiva, la integración de este consejo consultivo, promovido por el rector de la casa de estudios, José Eduardo Hernández Nava, será una de las fortalezas de la vinculación de la universidad con la sociedad y los sectores productivos, generando sinergias positivas en beneficio de la sociedad colimense y el avance integral del estado. CHAPULA, MUY ACTIVO. Muy dinámico hemos observado recientemente a Roberto Chapula de la Mora, de quien me comentan que se reúne con diversos liderazgos de colonias populares y de comunidades rurales, haciendo política de tiempo completo y con diversas gestiones ante instancias gubernamentales, de gente de las clases populares, en donde Chapula tiene su mayor fuerza política, que es un activo que el tricolor deberá tomar en cuenta ante un contexto electoral tan adverso y de alta exigencia como el que se avecina el próximo año, en que los escándalos de corrupción han mermado la fuerza del partido. Sin embargo, en diversas oportunidades, el tricolor ha demostrado que es más grande que sus problemas y no sería la primera vez que remontara la adversidad. Recordemos que en el año 2000, al perder la Presidencia de la República ante el locuaz Vicente Fox, muchos daban por muerto al PRI, y más tarde, 12 años después, se levantó de sus cenizas y logró recuperar la Presidencia, lo cual no es un dato menor. Entonces, ante los problemas sociales y políticos que se avecinan, si el PRI se quiere fortalecer tiene que reencontrarse con sus mejores cuadros, con liderazgos naturales y hacer una alianza con la sociedad, ante el escenario electoral sumamente competido como el que se avecina en el 2018, el PRI tiene que hacer un trabajo intenso, de tiempo completo y tomar en cuenta a cuadros competitivos que le ayuden a sacar adelante el proyecto del partido emanado de la revolución que se encuentra en un serio predicamento ante el avance de la derecha populista disfrazada de izquierda y la ultraderecha conservadora que encarna el Partido Acción Nacional. En resumen, con Chapula, ahí está un perfil competitivo para los comicios del 2018, para buscar una diputación, ya sea local o federal, tomando en cuenta que la candidatura para la Presidencia municipal de Colima ya se perfila por derecho propio, Nicolás Contreras, en una sólida alianza del Partido Verde y el PRI. UN PAN DE BAJADA. En lo que concierne al blanquiazul en Colima, al margen de lo que suceda a nivel federal, con los comicios presidenciales, en la que se transita a una elección dividida en tres tercios –entre el PRI, Morena y el PAN-, habrá que reconocer que tiene fuerza en Colima pero ya declinante, observamos un PAN en fase menguante, al que le vienen quitando fuerza el Partido Verde de Virgilio Mendoza y, en menor medida, el Partido Movimiento Ciudadano, que comanda Leoncio Morán y que ha apostado toda su fuerza y recursos, en su anhelo de volver a ser alcalde de Colima, según lo expresó Héctor Anaya, el regidor que renunció a las filas del MC. Así las cosas; observamos que el partido azul en Colima ya viene de bajada debido al pobre papel desempeñado en el Congreso del Estado por los talibanes que hasta perdieron la mayoría, por sus errores y notoria incapacidad política, además del pobre papel de los alcaldes panistas, con excepción de Gaby Benavides, a la que, dicho sea de paso, quieren correr de las filas de Acción Nacional, a pesar de ser la mejor alcaldesa del estado, todo por el grave pecado de no someterse a los dictados del patriarca azul en Colima, Jorge Luis Preciado, quien maneja al PAN en el estado en alianza con el líder formal Enrique Michel, con la complacencia de los diversos grupos internos, como el grupo del diputado Fernando Antero y los alcaldes que reconocen la fuerza y el liderazgo de Preciado Rodríguez, a excepción del grupo que comanda Pedro Peralta y Julia Jiménez, quienes todavía no agotan su último recurso y han impugnado la elección interna panista ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Comentarios