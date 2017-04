Interés Público

MUNICIPIOS, BOMBAS DE TIEMPO

Los ayuntamientos de Colima, Villa de Álvarez y Tecomán son los que tienen las finanzas más precarias. Son una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. De hecho, ya dan señales de una eminente explosión los municipios de Colima y Tecomán. Ambos ayuntamientos tienen un adeudo con sus respectivos sindicatos superior a los cien millones de pesos.

Por ejemplo, el ayuntamiento de Tecomán acumula pasivos que ascienden a cien millones de pesos, pues no ha pagado el fondo de ahorro y préstamo. Esta situación generó que más de 500 trabajadores sindicalizados y jubilados protestaran la semana pasada. La protesta no devino en una problemática mayor porque se generó durante un horario que no afectara la actividad inherente del ayuntamiento.

Sin embargo, de persistir la omisión y la irresponsabilidad en pago de estos conceptos, los trabajadores sindicalizados podrían tomar medidas más fuertes y que afectarán el funcionamiento administrativo y operativo del municipio de Tecomán.

Por otra parte, algo similar sucede en el ayuntamiento de Colima. Ahí, de acuerdo con el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima (STSHAC), Héctor León Alam, la demanda legal interpuesta por el gremio en contra de la actual administración municipal podría ampliarse a más de cien millones de pesos.

Esto porque la deuda con Pensiones ya rebasó los 71 millones de pesos y hay otros conceptos que se acumulan, como cuotas sindicales, fondo de ahorro, aportaciones por defunción, por jubilación, entre otros conceptos más.

El dirigente sindical externó que la actual administración ya tiene un adeudo de más de 20 millones de pesos en poco más de un año de ejercicio, situación que contrasta con anteriores administraciones que dejaron un adeudo de aproximadamente 6.5 millones por año.

Sorprende, en ese sentido, que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig) no tome cartas en el asunto y dilucide por qué se incurre en esta clase de impagos, desvíos de recursos y omisiones en las responsabilidades financieras de los ayuntamientos.

De continuar los excesos en los pasivos y las tropelías financieras de los ayuntamientos, llegará un momento en que serán inviables financieramente y los servicios públicos colapsarán. Ya es una mala señal, ante todo, los constantes roses y fricciones entre los trabajadores sindicalizados y las administraciones municipales, en especial la de Colima y Tecomán.

Si nadie pone un orden en las finanzas municipales, es previsible que la situación empeore. Hasta qué punto se va a dejar crecer más este problema.

PASO FIRME HACIA LAS FINANZAS SANAS

Colima está en el camino para lograr la estabilidad financiera, después de haber pasado por una de las mayores crisis económicas, al final de la administración de Mario Anguiano Moreno. Así lo dejó en claro el secretario de Finanzas y Planeación, Carlos Noriega García, durante el Foro de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera, convocado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado de Colima, el Colectivo Kybernus en su capítulo Colima y la revista Enfoques.

En el evento realizado este lunes 24 de abril, Carlos Noriega, uno de los hombres fuertes del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, explicó cuáles son los mecanismos que está implementando el Ejecutivo estatal para sanear las dolidas finanzas públicas y hacer frente a las nuevas disposiciones legales que trajo la Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

Además del plan de austeridad que dejó un ahorro en 2016 por el orden de los 450 millones de pesos, y de la reestructuración del crédito por 638 millones de pesos contratado por la administración anterior, Peralta, Noriega y su equipo han logrado reducir los pasivos no bancarios a corto plazo en 800 millones de pesos, además de conseguir mejorar la calificación crediticia, que, dicho sea de paso, les fue heredada como la peor del país.

Pero no solo eso, acorde con la nueva legislación, ha cambiado totalmente la manera en que se concibe la planeación de las finanzas públicas, la forma en que se plantean los presupuestos de egresos e ingresos, así como los sistemas y procedimientos propios de la Secretaría de Finanzas. Cada peso debe tener un estudio técnico de su origen y destino, garantizando una aplicación responsable y bien proyectada.

Los retos aún son muchos, la Ley permite habilitar nuevos vehículos de financiamiento de proyectos, por ejemplo, a través de la participación de asociaciones público-privadas, aunque todavía falta ver su funcionamiento en la realidad; y es muy necesario hacer una reforma al sistema de pensiones, que está a punto de colapsar, esperemos que para ello, cuenten con la disposición del líder de los burócratas, Martín Flores Castañeda.

NUEVA SECRETARIA, NUEVAS EXPECTATIVAS

Hace una semana, el gobernador Ignacio Peralta designó a Valeria Pérez Manzo como titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, en sustitución de la todavía perredista Indira Vizcaíno Silva. El nuevo nombramiento agradó a la clase política y generó mucha expectativa en la población, pues se trata de una mujer joven, con un perfil preponderantemente técnico y que si bien emana de las filas del PRI, no es una figura representativa de este instituto político. Vaya, incluso sus correligionarios reconocen que nunca ha dirigido o pertenecido a una cartera importante dentro del tricolor.

Esta condición, de cierta forma, es positiva porque manda un mensaje de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedescol) continuará trabajando sin fines partidistas, como siempre se ha manejado esa dependencia. Hay que recordar, en ese sentido, la depuración de los programas 60 y más, ya que algunos beneficiarios dobleteaban los apoyos: obtenían recursos del programa estatal y también del federal, lo que constituía una violación de las reglas de operación del programa.

La Sedescol es una de las dependencias gubernamentales más importantes del estado, pues es la que define la política social. Por consiguiente, entraña una gran responsabilidad y trabajo, ya que entre sus objetivos primordiales está la reducción de la pobreza y la instrumentación de programas que contribuyen a mejorar los indicadores de bienestar social.

Valeria Pérez Manzo tiene ante sí estos grandes retos, y tiene también la oportunidad de realizar un mejor trabajo que su antecesora, la cual no cumplió con las expectativas, pues fueron magros los resultados que obtuvo en más de un año como titular de la Sedescol.

La nueva titular de la Sedescol tiene la ventaja de sus conocimientos técnicos, lo que sin duda le permitirá manejarse con una mayor destreza para la formulación e inscripción de programas. Y es que anteriormente Valeria Pérez se desempeñaba como Coordinadora General y de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Fomento Económico.

Es colimense y cursó sus estudios de educación básica en el estado de Washington, Estados Unidos, y obtuvo su licenciatura en Economía en la Universidad de Colima. Cuenta con una especialidad en Energéticos por parte del Instituto de Tecnología de Gas de Chicago y se ha desempeñado en diferentes cargos dentro de la función pública desde el 2007 a la fecha.

Por otro lado, Valeria Pérez es una persona que goza de toda la confianza del gobernador Ignacio Peralta. Trabajó bajo su liderazgo cuando el Gobernador era secretario de Fomento Económico en el gobierno de Silverio Cavazos; en ese tiempo Valeria Pérez era analista económico para la coordinación del Proyecto Integral de Gas Natural en Manzanillo.

De igual forma, del 2009 al 2015 fungió como la Coordinadora de Relaciones Comunitarias de la empresa energética Transcanada Pipelines para la construcción y operación del gasoducto Manzanillo-Guadalajara y sus demás activos en Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro. Conoce, pues, del trabajo de campo y posee la sensibilidad social suficiente.

Fue en diciembre de 2015 cuando asumió la Secretaría Técnica de la Sefome y en la actual administración se desempeñaba como Coordinadora General y de Proyectos Estratégicos de esta dependencia. Tenía bajo sus principales responsabilidades la realización del Plan de Gran Visión Colima 2040. Es decir: la nueva titular de la Sedescol tiene el total respaldo del Gobernador, conoce la situación financiera de la dependencia y posee una gran destreza técnica para la concreción de proyectos que garanticen buenos resultados; hay nuevas expectativas en la Sedescol, esperemos que se cumplan.

VAMOS RENQUEANDO

¿Cómo Vamos?, Colima dejó mostrar su músculo. Abarrotaron el Congreso del Estado con empresarios exigiendo que se aprobara la modificación a la ley para que puedan acceder a los recursos públicos por vías alternativas, es decir, por donaciones de los empresarios mismos. Pero parece que el tiro les salió por la culata, pues los legisladores comentaron que no se van a dejar intimidar.

Lo cierto es que el organismo ciudadano tiene muchos puntos flacos a cuestionar antes de entregarles nuestro dinero a manos llenas -sí, nuestro, porque a pesar de que salga del bolsillo de los empresarios, originalmente estaría destinado a convertirse en recurso público que ya no llegaría a las arcas gubernamentales, es decir, no es dinero de los empresarios sino nuestro, del pueblo- debemos analizarlo lo que ofrecen para saber si lo merecen.

Para comenzar, no es un organismo que dé vigilancia y seguimiento al gobierno, sino que da seguimiento a los compromisos que los gobiernos hicieron para con ellos. Por lo tanto, se quedan cortísimos cuando de vigilar el buen ejercicio de gobierno se trata. No tienen parámetros claros para calificar a la autoridad y no califican muchos de los rubros más importantes para poder determinar si una institución funciona o no. Además de que este nuevo ente vigilante sería financiado por quien pretende vigilar, es decir, es como si una persona le paga a un policía para que lo vigilara de no robarse a sí mismo.

Válido e interesante el reclamo del sector empresarial. Sin duda urge un ente ciudadano que vigile el buen ejercicio de gobierno pero no ¿Cómo Vamos? Porque para lograr lo que nos pretenden vender tienen que ajustar muchísimo más sus métodos y parámetros, así como ampliar su margen de vigilancia. Vigilar compromisos no es vigilar a un gobierno, y vigilar los compromisos de un sector con el gobierno no es necesariamente del interés de la ciudadanía.

Si los empresarios quieren seguir adelante con ¿Cómo Vamos?, pues que lo financien ellos, pero con su propio dinero no con el del pueblo. Porque créanos que en este estado hay temas muy urgentes (el combate a la pobreza, la educación, la ciencia, la cultura, la seguridad, etc.) a los cuales les vendrían muy bien esos millones de pesos.

EL TEMOR DE AMLO

Hace unos días, el líder de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y dos veces candidato a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, difundió un video por redes sociales curándose de salud, donde afirmaba que el exgobernador de Veracruz -otrora prófugo de la justicia y ahora detenido en Guatemala- lo acusaría de corrupción, por lo que pidió a sus seguidores no creer esto que catalogó como una mentira más de la mafia del poder.

Sin embargo, recientemente el periódico El Universal difundió un video donde se aprecia a la diputada con licencia de Morena y otrora candidata a la Presidencia Municipal de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, recibiendo 500 mil pesos. En el video se ve a la militante de Morena agarrando con las manos fajos de billetes, los cuales presuntamente le entregaría de manera personal a López Obrador.

En la grabación de tres minutos con 16 segundos se escucha la voz de una mujer no identificada, la cual asevera que la entrega de los 500 mil pesos es porque simpatizan con el proyecto de López Obrador, y asegura que el dinero se lo da a Eva Cadena porque tiene todo el cariño y confianza del líder de Morena.

No es la primera vez que personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador reciben grandes cantidades de dinero. Está como antecedente más directo René Bejarano, denominado mediáticamente como el Señor de las Ligas, quien fue grabado tomando fajos de billetes. En ese momento Andrés Manuel era jefe de Gobierno del Distrito Federal y René Bejarano era uno de sus principales operadores políticos en el PRD.

Aunque López Obrador minimice estos hechos adjudicándoselos a la mafia del poder, la realidad es que su imagen de incorruptible y blasón de las causas sociales se empaña ante estas pruebas incontrovertibles de sus allegados, los cuales demuestran su deseo venial y ambición. Sin duda, un video del propio López Obrador recibiendo dinero sería un golpe por debajo de la línea de flotación de su proyecto presidencial. Se dice que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, grababa todos sus encuentros. ¿Estará López Obrador en uno de esos videos? Por algo se curó de salud el aspirante presidencial en el tema Duarte. Sin embargo, requerirá de pruebas más sólidas y argumentos más contundentes para convencer a la población. La manida frase de que se trata de un “complo” ya no persuade a nadie.

Comentarios