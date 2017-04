MicroOpinión

A mí nadie me enseñó a ser hombre. A mí me enseñaron a ser persona, a tratar a mis superiores como si se tratara de mis padres, a tratar a mis iguales como si se tratara de mi hermano, a tratar a las mujeres como si se tratara de mi hermana, a tratar a los desconocidos como si se tratara de mis amigos, y a los diferentes como si se tratara de mí mismo. No hace falta ser hombre cuando se es humano.

