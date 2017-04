Aspira JIPS reconciliar a ciudadanos con el Gobierno

Infoecos/Colima.-

Tras presentar los resultados en materia de ocupación turística durante la temporada de Semana Santa, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez reconoció que es necesario dignificar y reconciliar a la sociedad con los gobiernos, con la política y los políticos.

Afirmó que esta reconciliación será un factor fundamental de gobernabilidad, tema en el que se debe trabajar.

En este sentido, Peralta Sánchez aseguró que hay voluntad y las condiciones propicias para ir en la dirección correcta, mediante la aplicación de un sistema de anticorrupción que llegue a todos los sectores de la sociedad, que incluya obviamente a la política.

El mandatario estatal también habló de las condiciones financieras de su administración, tema en el cual el secretario de Planeación y Finanzas reconoció la falta de recursos para realizar algunos pagos.

Ignacio Peralta precisó que desde el año anterior se había anticipado un escenario económico difícil, y recordó que se realizaron las acciones necesarias para enfrentarlo, lo cual se tradujo en un plan de austeridad que se fortaleció este 2017 y ha permitido ahorros, pagar adeudos y mejorar la calificación de la deuda pública.

Sin embargo, reconoció que en materia financiera existen también cuestiones temas pendientes, pero se realiza un esfuerzo para corregir la situación.

“Estamos lejos de cantar victoria; no podemos levantar la bandera blanca diciendo que la prueba está superada, pero sí reconocer que se han logrado avances importantes y significativos que han dado cierta estabilidad a la situación financiera”, comentó.

El gobernador expresó que algunas personas no entienden que el proceso para alcanzar esta estabilidad no es cuestión de “magia” y no se hace de la noche a la mañana, pero ratificó que su gobierno ha dado pasos firmes rumbo a la estabilidad que se requiere.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo habló sobre los resultados de su reunión con los legisladores locales que revisan el proceso y los avances de las denuncias penales en contra del exgobernador Mario Anguiano Moreno.

Peralta Sánchez expresó que en dicha reunión se les explicó la situación que guardan dichas denuncias, y confirmó que se asumieron dos compromisos fundamentales: mantener un proceso e investigación, estrictamente apegada a la legalidad, cuidando el debido proceso y todos los aspectos jurídicos del mismo; así como mantener el compromiso de no permitir que haya impunidad para que quien haya cometido alguna irregularidad sea sancionado como lo establece la ley.

“Hay un diálogo franco; se habló del tema con total apertura con los diputados y yo veo que tienen muy claro hacia dónde quieren que vaya este asunto, prácticamente todas las denuncias penales han salido del Órgano Fiscalizador y la información también ha sido proporcionada por el propio OSAFIG con base a las auditorías realizadas”, externó.

Comentarios