A media semana: Lentitud…

Nada que sorprendernos, era de esperarse, para nosotros como ciudadanos de a pie, de escaso provecho resultó la reunión que sostuvieron autoridades estatales con la pomposa comisión especial que crearon diputados locales para darle seguimiento a las denuncias interpuestas contra Mario Anguiano Moreno y varios de sus secuaces que se hartaron de robar al noble y aguantador pueblo colimense. Según para los tribunos, en voz de Riult Rivera, la cónclave fue un éxito, se dijeron felices como lombrices, satisfechos, complacidos de los avances que les mostró el procurador de Justicia, José Guadalupe Franco Escobar, pero pues, como siempre, debemos imaginarnos y suponer cuáles son esos progresos, porque a diario anteponen la secrecía del caso para no informar, a pesar de que todo Colima conoce el fondo; estos tipejos robaron a placer y descaradamente millones de pesos de la arca pública, lo saben ellos, también la ciudadanía, por eso no entiendo cuál es la cautela, lo que sí es cierto el riesgo que corren, es que por su modorra se les “pelen” como los Duarte, por lo demás, es del dominio público las raterías, las documentó el Osafig y el despacho PricewaterhouseCoopers (PwC), ambos dos, detectaron en la revisión financiera la contratación de créditos destinados a gasto corriente, adquisiciones a sobreprecio, cuentas y empresas “fantasma”, proveedores que eran funcionarios públicos, luego entonces para qué tanto brinco estando el suelo parejo. Solo queremos, se aplique la ley contra estos saqueadores y cínicos, nada más.

CAMINO CORRECTO EN CASO ALAM

Tal como debe ser, los pleitos y diferencias deben dirimirse ante las instancias legales correspondientes, incluso la semana pasada lo comenté sobre el caso de Héctor Arturo León Alam y su Comité Directivo del Sindicato al Servicio del Ayuntamiento, quienes son señalados por Francisco Javier Rodríguez García de haberse beneficiado bajo tráfico de influencias de millonarios préstamos en conjunto de parte de la Dirección de Pensiones; pues bien, el síndico municipal dio a conocer que ya solicitó al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) una investigación, ese el camino correcto. Las cosas en política no están como para andar con dimes y diretes o pleitos de comadres. Si el órgano fiscalizador comprueba que Alam y sus allegados se beneficiaron ilegalmente, pues que paguen, y que sirva de ejemplo para ir desterrando ese cáncer que se llama corrupción.

NO AL CHANTAJE O PRESIÓN

Esperemos que de verdad se fajen los pantalones nuestros diputados, tal como lo adelantó el villalvarense Francisco Javier Ceballos Galindo, en el sentido que no aceptará chantajes para aprobar la propuesta de los voraces empresarios que pretenden recibir donaciones a través del impuesto sobre la nómina. Si de verdad quieren hacerle un bien a Colima y pasar a la historia, háganlo con su dinero, a nadie o a muy pocos les sobrará de sus negocios particulares, empero si quieren entrar a esta actividad de fiscalizadores, sería lo apropiado, digo, porque ya existen instituciones legalmente constituidas para este tipo de trabajo, por ende tienen un presupuesto gubernamental destinado, luego entonces se estaría dando dualidad de funciones y por consecuencia dobleteando gastos, y no es justo por las condiciones económicas por las que atraviesa el estado, claro, otra cosa sería si justificaran o comprobaran que las actuales dependencias encargadas de transparentar los recursos públicos no desarrollan su labor de manera profesional, de ser así, exigiríamos su destitución o desaparición por incompetentes, mientras, a romper alcancías si quieren echar a andar su noble acción, pero me manifiesto: dinero del pueblo, no.

PARA CERRAR

No cabe duda, en todos los partidos se cuecen habas, lo que no implica, menos aseguro que por parejo todos militantes o quienes ostentan un cargo de elección popular sean corruptos, pero cada vez miramos cosas que ni siquiera sorprenden. Hemos visto cómo priístas, panistas y perredista, han recibido dinero de dudosa procedencia, sea para invertir en campañas o por negocios ilícitos, ahora tocó turno a la diputada local excandidata a la presidencia de Las Choapas, Veracruz, Eva Cárdenas Sandoval, a quien, haiga sido como haiga sido, la video-grabaron recibiendo medio de millón de pesos en efectivo para entregárselos supuestamente a López Obrador, por cierto, el talón de Aquiles que ha tenido El Peje desde las dos anteriores elecciones, su partido -e integrantes como los Bejarano-. Entonces el PRD y el actual Morena, primeramente, no cuentan con una estructura territorial sólida y los pocos liderazgos existentes en estados y municipios, al ver la posibilidad de que arribe a la Presidencia de la República, los ha llevado a darse hasta con la cubeta para asegurar un “hueso”. Sin duda estos son los verdaderos enemigos en la aspiración de AMLO y los tiene en casa, no tanto la que llama la “mafia del poder”, por ahí debe de poner atención el tabasqueño y no salir con la jalada que es un “compló”… Corre fuerte el rumor que pronto habrá cambios de delegados federales, cuáles serán los primeros relevos, no se sabe, pero comentan que tal hecho fue palomeado y avalado durante la última visita de Miguel Ángel Osorio Chong por la entidad. Habremos de estar atentos si se confirma. Lo que es un hecho es que urge una renovación porque muchos maristas nomás se la han pasado nadando de muertito y cero beneficios para Colima… La venganza es un plato que se sirve y come frío; tienes un largo historial de traiciones listo para publicarlo, como ciertos correos de fuga de información en la elección de gobernador en 2009, por citar solo uno.

TRES CITAS PARA RECORDAR

“La sonrisa es una curva que lo endereza todo.” Phyllis Diller.

“El ejemplo tiene más fuerza que las reglas.” Camilo Galindo.

“No ser escuchado no es razón para guardar silencio.” Víctor Hugo.

cesarguerrero1@hotmail.com

Comentarios