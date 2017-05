Cinco ejecuciones en una sola noche en Manzanillo

Infoecos/Manzanillo.-

Una verdadera noche de terror se vivió en Manzanillo, ya que según versiones no oficiales el saldo fue de por lo menos 5 ejecuciones y una persona lesionada por impactos de arma de fuego.

El primer suceso fue en la colonia El Rocío, a la altura de la iglesia, en donde un hombre fue lesionado por impactos de bala y trasladado hasta un nosocomio donde perdió la batalla.

Otro más en la población de El Naranjo, en donde un masculino fue asesinado a balazos y al filo de las 04:30 horas, sicarios irrumpieron en una vivienda en la colonia Francisco Villa, de la delegación de Santiago en donde privaron de la vida a tres personas.

Uno más fue herido a la altura de la iglesia de Santo Santiago y ante la gravedad, fue primero trasladado a un nosocomio del puerto y de ahí a la ciudad de Colima, en donde permanece bajo pronóstico reservado.

Versiones no oficiales no revelan la identidad de los occisos, no se reportaron detenidos ante los hechos ocurridos tan solo en una noche en el puerto de Manzanillo.

