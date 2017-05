Director del Festival del Volcán arma trifulca entre la prensa

Infoecos/Colima.-

El director de Cultura del Ayuntamiento de Colima, David Arenas, vuelve a ser parte de la mancha negra del Ayuntamiento capitalino, al armar una trifulca con actos de prepotencia ante toda la prensa de espectáculos, el día de ayer al final de la entrevista con un cantante rapero llamado Mc Davo.

Sucede que el cantante Nitro Goyri, hijo del actor y también cantante Sergio Goyri, se comunicó con un servidor a través de su representante para informarnos que vendría a Colima para abrirle el concierto a MC Davo, y que si podíamos apoyarlo en reunir a todos los medios para tener entrevista, a lo cual, acostumbrados a apoyar siempre a los artistas, aceptamos, y con varios días de anticipación platicamos con el director de Comunicación Social del Ayuntamiento, Daniel Rodríguez, sobre esa inquietud, a lo cual respondió que no había problema y que solo sería cuestión de ver a qué horas llegaría el artista y alternar las entrevistas.

Sin embargo, momentos antes de que llegara Mc Davo, le comentamos a todos los de prensa de la visita de Nitro Goyri, para quienes quisieran entrevistarlo, se quedaran al final, lo cual aceptó la mayoría.

Sin embargo, en una actitud soberbia, como de león enjaulado, el flamante director de Cultura Davide Arenas, no sabía qué hacer y comenzó a decirle a su gente que se saliera, pero como ahí seguía la prensa, continuó su hostigamiento y decidió decirle a todos que se salieran rápidamente, porque el salón lo había rentado solo por media hora y el otro artista no estaba programado, y que el salón se iba ya a ocupar para otra cosa.

Ante ello, los reporteros salieron al recibidor para esperar al artista, por lo que ahí mismo, se le preguntó al encargado del hotel lo sucedido y que si nos podía prestar un ratito el salón para la entrevista, a lo cual accedió diciendo que no estaba ocupado por ese rato, como argumentó, mintiendo, el director de Cultura.

Sin embargo, la forma de ser, altanera y prepotente del director del Festival del Volcán, no paró ahí, ya que parecía enyerbado y quería hacer más borlote, por lo que, no contento con intentar poner en contra de la prensa al empleado del hotel y no lograrlo, esperó que llegara el artista, y al ver que la gente se empezó a tomar fotos con él, rápido corrió para gritarle al representante en forma altanera y agresiva, que él era el mero director del Festival del Volcán, y que como a él no lo tomaron en cuenta para la entrevista, él podía hacer que no cantara el chico, si le daba la gana, porque él era quien decidía.

Ante ello y la sorpresa de ser insultados, decidieron pasarse el salón San Carlos, que amablemente prestaron en el hotel, ya que la presidencia municipal estaba bloqueada por manifestantes.

Ante esto, la prensa le cuestionó al rapero Nitro Goyri su opinión acerca de la actitud del director del Festival del Volcán, a lo cual dijo desconocer quién era esa persona, ya que él fue invitado para abrirle el show a MC Davo solamente, y que estaba muy contento por esta oportunidad.

Cabe mencionar que antes de la entrevista, el director de Cultura, reclamó porque supuestamente “le tiramos”. Aquí no le tiramos a nadie, pero sí criticamos con fundamento las cosas que se hacen mal, como el tratar de evadir impuestos, el anunciar grupos sin contrato y poner fotos de artistas que no corresponden, lo cual es nuestro trabajo, porque nosotros somos reporteros, no empleados suyos, a los que acostumbra dar mal trato y hacerlos que tengan que soportar su prepotencia.

Por ello, ojalá el alcalde Héctor Insúa se dé cuenta de que hay gente que en lugar de ayudarle, solo le causa problemas, y de esa gente es de la que tiene que tener cuidado, pues solo dañan su imagen.

