Gregorio Torres es campeón de goleo en la Liga de Nicaragua

El mexicano y exjugador del Atlas, Gregorio Torres, se proclamó campeón de goleo en la Liga de Nicaragua con el equipo Real Estelí. Hizo un total de 28 anotaciones.

Su equipo jugará la semifinal en dicha Liga y el mexicano ya verá acción este miércoles.

“Gracias a Dios se me dio la oportunidad de ser campeón con 28 goles, es un trabajo colectivo, de equipo, pero gracias a Dios se me dio ser campeón de goleo. Me llena mucho de satisfacción, hay que pensar en lo que viene, pero tengo muchas ganas de regresar a México”, dijo El Goyo en entrevista para Mediotiempo.

Quien fuera director deportivo de Atlas, Heriberto Morales, le otorgó su carta y así se convirtió en jugador libre, pero en estos momentos solo piensa en ser campeón con su equipo.

“Soy jugador libre, cuando estaba Heriberto, me dio la carta. Hay que esperar que oportunidad se me presenta ahora que viene allá (México) lo de los acomodos, pero en estos momentos pienso en salir campeón con el Real Estelí”, aseguró Goyo.

Goyo Torres decidió probar suerte en Nicaragua, porque es donde le brindaron la oportunidad de jugar.

“Me recomendó un amigo. No estaba jugando en México y por eso me vine acá. La gente, poco a poco te va apoyando, y más si les entregas resultados”.

El jugador que nació en Atlas, ha militado en equipos como León, Cruz Azul, Santos, anduvo por Corea y ahora ya puso su nombre en alto en Nicaragua al ser campeón de goleo en dicha Liga.

