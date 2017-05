Interés Público

LA VOZ DE LOS TRABAJADORES

Por más de tres horas, desde el palco de Palacio de gobierno, el gobernador Ignacio Peralta escuchó las exigencias y planteamientos de la clase laboral organizada. Fue una marcha donde no sólo ratificaron sus derechos como trabajadores, sino que ejercieron su libertad de expresión sin cortapisas. No hay derecho más importante dentro de una democracia que la libertad de sus ciudadanos de poder expresar sus opiniones, no importa que éstas sean de índole política o laboral. El Gobernador tuvo el tino, el acierto de respetar esta libertad.

La marcha del primero de mayo, donde participaron un aproximado de 24 mil trabajadores, fue el momento propicio para dimensionar la importancia de la clase trabajadora, como un elemento primordial para la construcción del proyecto político del Gobierno del estado, cuyo objetivo principal es elevar los indicadores de bienestar de la población. Sin el apoyo de ellos –hablamos de los trabajadores administrativos, docentes, médicos y policías—difícilmente se podrán concretar las metas del Gobernador.

Sin embargo, la crítica debe ser constructiva, por lo que es indispensable saber discernir entre la corriente partidista-política que se desprende de las manifestaciones y buscan incidir en acciones que nada se relacionan con la gestión pública y, por otro lado, el perfeccionamiento del trabajo de gobierno. También se debe tener consciencia de que el gobierno se crea para beneficiar a la población; en ese sentido, no es lo mismo un derecho que un privilegio, y más si esta clase de prerrogativas afectan a la sociedad.

Concretamente, un sector del magisterio se manifestó en contra de la reforma educativa, una de las más importantes enmiendas legales que ha operado las fuerzas políticas más significativas –PAN, PRI y PRD—y la cual beneficia a la niñez y juventud del país. Si bien la reforma educativa tiene aspectos que se pueden perfeccionar, exigir su derogación es un exceso y una medida que sólo beneficia a los grupos enquistados dentro del sindicalismo magisterial, en específico la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Es en particular esta corriente del magisterio disidente la que más se caracteriza de métodos incendiarios y los cuales laceran los derechos de terceros. Son ellos, también, los que no saben diferenciar entre derechos y privilegios. Es de destacar que dentro de la marcha del primero de mayo se exigió la renuncia del secretario de Educación, Óscar Hernández Rosas y de la secretaria de Movilidad, Gisela Méndez.

Al respecto, el Gobernador debe priorizar el bien colectivo y respaldar el trabajo de sus principales colaboradores, pues muchas de las presiones se originan porque afectan los intereses de grupúsculos que contravienen las indicaciones de Ignacio Peralta. El mandatario estatal no puede ceder ante presiones externas que a la larga buscan afectar las mismas acciones que el gobierno emprende para favorecer a los colimenses, como es el caso de la reforma educativa y la instrumentación de la ley de movilidad, instrumentos legales que fueron diseñados para mejorar los servicios educativos y de transporte.

Es una buena señal que en el gobierno de Ignacio Peralta se den esta clase de espacios para expresar las opiniones, por más viscerales que sean. Sin embargo, los planteamientos de los trabajadores deben estar bien sustentados y partir de un mejor funcionamiento del gobierno para beneficio de la sociedad; lo demás es cicatería u oportunismo político-partidista.

Es positivo que el gobernador Ignacio Peralta dé respuesta aquellos planteamientos y exigencias que se relacionan con una mayor certidumbre laboral, como basificar a los trabajadores de contrato. Pero esto debe ser en la medida de que se le dé viabilidad al funcionamiento administrativo del gobierno y siempre teniendo en cuenta el mejoramiento de los servicios públicos. Es decir, beneficiar a la población.

CONSTRUCTORES CONTRA LA CORRUPCIÓN

Una pieza fundamental para combatir la corrupción es la iniciativa privada, donde se genera la mayor fuente de empleos. Por tal motivo, la declaración de Jorge Morales, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en el sentido de que sus afiliados tienen una política muy férrea en cuanto al combate a la corrupción, es un aliciente para instrumentar acciones que combatan este flagelo desde la esfera empresarial.

La corrupción sólo se puede combatir con acciones concretas, categóricas, que van más allá del discurso políticamente correcto. Una acción concreta que impulsa la CMIC, al respecto, es la implementación de la declaración 3 de 3 en sus afiliados. De esa manera, los constructores afiliados a esta cámara empresarial se comprometen a no aprovecharse del cargo para conseguir contratos en su beneficio.

Por tratarse de obra pública –uno de los rubros donde más se presupuesta y más cuantiosos recursos existen-, los tres órdenes de gobierno, tanto el municipal, estatal y federal, deben priorizar aquellas empresas constructoras que cumplen con esta clase de medidas de transparencia que combaten la corrupción.

Jorge Morales, en la entrevista que dio al Ecos de la Costa, reconoció los “moches” cuando se participa para ganar contratos de obra pública, lo que se configura en un claro acto de corrupción, pues no se asigna a la mejor empresa constructora sino aquella que paga más, y refirió que la postura de la CMIC va contra esta clase acciones corruptas.

Resulta alentador la implementación de figuras como el Observatorio de la Construcción, la cual concentra y analiza el comportamiento de las licitaciones en todo el país, pues esto permite revisar quiénes repiten contratos, a qué número de posturas se entregó el contrato, quién cumple y quiénes incumplen con la ley, entre otros aspectos que su revisión fortalece el estado de derechos.

En ese sentido, es plausible que la CMIC avanzara en la instrumentación de estas medidas de transparencias, las cuales combaten la corrupción, ya que las dependencias con las que han firmado convenios, tanto a nivel estatal como municipal, aceptaron transparentar los procesos de licitación, lo que sin duda es un avance en materia anticorrupción.

GRAVE SITUACIÓN INFANTIL

En Colima es grave la situación de los infantes. Si bien, debido a la naturaleza asistencialista de la anterior Procuraduría del Menor, con el cambio a la Procuraduría de los niños, las niñas y los adolescentes y su nueva vocación de defensa de sus derechos, la urgencia por generar estadística relacionada con las problemáticas que atañen a los menores es de interés gubernamental.

No podemos taparnos los ojos ante las graves violaciones de los derechos de la infancia colimense, ya que en nuestro estado se han visto graves casos de trabajo infantil, prostitución, perversión de menores, robo de infantes, violencia familiar, incesto, pedofilia, alienación parental, embarazos adolescentes, alcoholismo y drogadicción.

Complicada tarea tiene enfrente la Procuraduría, primero por hacer visibles estos casos que tanto daño hacen a nuestros infantes, generar la estadística para entender la magnitud del problema al que nos enfrentamos y lograr permear en los principales responsables de esta crisis de derechos infantiles, que es la familia.

Lamentablemente, de un tiempo a la fecha, la familia como principal célula de la sociedad se ha ido desintegrando, debilitando y destruyendo. Se ha vuelto tan fácil divorciarse como lo es casarse. Como sociedad estamos tendiendo a la solución fácil de los problemas que a la prevención de los mismos. Como sociedad debemos de privilegiar los derechos de los niños por encima de nuestros problemas como adultos.

ADIÓS A UN DISTINGUIDO COLIMENSE

El domingo en la mañana falleció el destacado cronista deportivo Francisco Javier Virgen, también conocido como el Caballero Virgen. El día de ayer el Gobierno del estado organizó un homenaje de cuerpo presente en el patio central de Palacio, donde estuvieron presentes su familiares, sus compañeros periodistas y amigos de la clase política, así como el gobernador del estado.

Fue un acierto rendir un homenaje a quien dio más de 40 años de su vida al servicio de la educación y al periodismo, desde su faceta de cronista deportivo y la comunicación institucional, donde fungió como jefe del departamento de comunicación social de la Secretaría de Educación, cargo que desempeñó por cerca de una década.

En su mensaje, el gobernador Ignacio Peralta destacó que las sociedades rinden un homenaje a quienes logran destacar en lo que significó la pasión de su vida, pues el profesor, aunque pudo jubilarse ya hace algunos años, prefirió seguir trabajando y hacer lo que más le gustaba: informar a los colimenses con sus crónicas y reportajes de carácter social, como los que difundía a través de su programa Valor Civil.

Fue, en vida, un aliado de la educación desde el ámbito periodístico, pues supo compaginar armónicamente estas dos grandes pasiones. Francisco Virgen fue, también, una escuela para quienes convivieron con él, pues siempre daba un consejo o una sugerencia para mejorar el trabajo, desde la función público o el ámbito reporteril.

Es positivo que el Gobierno del estado tenga la sensibilidad para rendir homenajes aquellos colimenses destacados que dieron una gran parte de su vida al servicio público. Tal es el caso de Francisco Virgen, quien se distinguió por una ardua labor a favor de la población, desde el ámbito periodístico y el educativo. Fue un homenaje merecido para un colimense destacado.

Comentarios