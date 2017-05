Nahuel Rull es el campeón del Quiksilver Open

Nahuel Rull se consagró campeón del Quiksilver Open La Paloma 2017, en una final con surf de alto voltaje venció a Maximiliano Siri y consiguió escribir su nombre en la selecta galería de campeones, en un domingo que quedará para el recuerdo por la calidad de las olas, la mística y la gran cantidad de público que copó el acantilado como nunca antes para disfrutar de lo mejor del surf nacional.

Desde temprano la ruta 11 mostró un gran movimiento hacia La Paloma, paraje que recibió a locales y turistas dispuestos a disfrutar de la última fecha del circuito fiscalizado por la Asociación de Surf Argentina (ASA), además de una variada oferta gastronómica dispuesta en dos food trucks con comida mexicana y una carta conformada con especialidades de tierra y mar.

Más allá delas grandes performances de los finalistas, hubieron grandes actuaciones a lo largo de toda la jornada. Lucas Santamaría surfeó de manera excelente y alcanzó su punto máximo de rendimiento en los cuartos de final, donde logró la mejor combinación del día 17.17 (9 + 8.17), y un tubo profundo que arrancó la ovación del público.

Juan Cruz Ruggiero fue otro de los grandes destaques, con apenas 15 años se abrió paso hasta los octavos de final, ahí se despidió ante el bicampeón mundial ISA y flamante campeón argentino Leandro Usuna. Sin dudas, Juan Cruz tiene un lugar reservado entre los futuros ganadores de La Paloma.

La final fue un intercambio de olas con un in crescendo tenso, mezclado con los aplausos del público que no dudó en premiar la entrega de estos competidores que no dejaron nada para después. La diferencia entre Rull y Siri en el último heat estuvo en la regularidad, el campeón consiguió una ola de 7.17 puntos y logró respaldarla con una segunda de 6.33 puntos. Por su parte, Siri en su mejor acción sumó 7.33 puntos pero pudo dar con un buen back up, 3.5 fue su segunda mejor anotación y llegó al cierre del heat con una combinación de 10.83, insuficientes para desplazar del primer lugar al ingeniero Rull que cerró su casillero en 13.5 para desatar el festejo, el primero en el Quiksilver Open La Paloma 2017.

