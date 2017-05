Políticamente Incorrecto

Como hace muchos años que no se daba, decenas de colimenses aprovecharon la coyuntura conmemorativa de la marcha del trabajo para hacer públicas sus diferentes proclamas y demandas. Válidas o no, justas o no, representativas o no, los quejosos disfrutaron de una plena libertad de manifestación y expresión, por lo que la fiesta se llevó en paz y los mensajes fueron escuchados. No es silenciando o invisibilizando a la disidencia como se termina con ella, sino mediante el diálogo, la negociación y los acuerdos para la solución de sus problemas.

DE LIBERTADES

Oh libertad, todos claman por tu nombre y no entienden que en tu verdad está nuestra condena. Vivimos tiempos de la comunicación. Basta presionar un botón para enterarnos de todo lo que sucede en el mundo. Ahora no existen excusas para no saber de la existencia de los que queremos, añoramos o soñamos. El dialogo es inmediato, las palabras se entremezclan con la música, las imágenes son potentes y el vídeo magnifica los expresable.

Estos tiempos mágicos donde los semidioses inalcanzables están al alcance de un tweet, donde la democracia se hizo virtual, logrando que cualquiera que acceda a la red tenga el mismo peso de opinión sin importar su raza, religión, condición, nivel intelectual, cultura o nivel educativo. Una utopía distópica donde la verdad y la mentira se mezclan haciendo irreconocible lo posible y factible lo imposible. La tierra prometida donde Prometeo puede ser dios y dios es otro mortal.

Bendito mundo de libertades, cuna de los bienes, cultivo de los males. Oh, maldita tierra de las realidades, a todos nos enseñaron a buscar la libertad y a pocos educaron a ser responsables. Todos somos únicos y especiales, la opinión de todos importa… a menos que se oponga a mis creencias, a mis sentimientos y a mi verdad. Ejércitos de ofendidos que lucran con la sensibilidad de los que quieren mantenerse ciegos a la realidad. Ejércitos de iluminados que se han quedado ciegos antes tanta luz; y así, tan enceguecidos pretenden enseñarnos el camino.

Tan interconectados, tan comunicados y tan censurados. Este mundo tan incongruente donde se exhibe la violencia, se promueve la guerra y prohíben los amores que no entendemos. Tan normal cantar los desollamientos de un capo pero tan inmoral decir lo que pensamos o sentimos a quien no lo ha solicitado. Mundo inmundo de los dobles estándares, donde la discriminación es buena si es positiva y la igualdad es un pecado si un grupo se ve desfavorecido.

Quizá no estemos listos para ser libres, pero no tenemos opción, estamos condenados. Las palabras son detonadoras de emociones, lo que decimos puede enamorar al amor de nuestras vidas o crear la peor de todas las guerras, pueden, pero no lo son todo sin sus interpretaciones. Oh, amigos, comprendamos más, toleremos más, ofendámonos menos, criminalicemos menos. Somos menos lo que decimos y más lo que hacemos.

Condenados o no, asumamos nuestra libertad, combatamos la consecuencias, seamos congruentes, mantengamos la frente en alto y defendamos lo que creemos hasta sus últimas consecuencias. Porque no hay mayor acto de fidelidad que la que uno tiene por sí mismo. Conectados, interconectados, expresivos, reflexivos, alienados, nuestras comunidades se transforman con las decisiones que omitimos y las decisiones que tomamos. Que nadie nos vende los ojos, que nadie nos ponga bozal, que nadie nos corte las alas, que no nos prohíban amar. Porque esta vida es nuestra, tan nuestra como nuestra es la libertad.

