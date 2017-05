Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

MENSAJE DE ARNOLDO. Con motivo del Día del Trabajo, con la honrosa representación del gobernador Ignacio Peralta, el Secretario General de Gobierno, en el Puerto de Manzanillo, evocó a las grandes organizaciones obreras que defendieron los derechos y demandas más sentidas de los trabajadores, de mejores salarios, una jornada laboral de ocho horas diarias; de mejores condiciones de trabajo, como la Casa del Obrero Mundial, al Círculo Liberal de Obreros de México, al Círculo Humanidad, al Círculo de Obreros de Cananea y de Orizaba, que defendieron los derechos de los trabajadores con un gran valor personal en un horizonte adverso ante la dictadura porfirista, sacando adelante la agenda social de los trabajadores, misma que se plasmó en la Constitución General de la República de 1917, construyendo un México mejor. En su discurso, profundo y evocador, Aponderó el papel estratégico del puerto en el desarrollo de Colima y en los intercambios de México con el exterior, destacando que el puerto de Manzanillo es una de las fortalezas del desarrollo económico del estado. El funcionario felicitó al movimiento obrero de Manzanillo, así como a todas sus familias. PRESIÓN A LOS DIPUTADOS. De buena fuente me comentan que los empresarios de ¿Cómo Vamos?, Colima, presionan a los legisladores para que aprueben su deseo de que, con dinero del presupuesto estatal, se apoye con ocho millones de pesos anuales sus actividades de fiscalización de los recursos públicos, lo cual es rechazado por diversos sectores de la sociedad, que ven una duplicidad de funciones con las labores que ya tiene el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda que preside el diputado tecomense Santiago Chávez, y el Osafig. Veremos en qué deriva este asunto, pues el pueblo reprueba que se destinen fondos oficiales a entidades privadas que no tienen un beneficio social directo, como sí lo tienen, por ejemplo, la Cruz Roja y demás instituciones de asistencia social. SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA. Ya que hablamos de la Cruz Roja en Colima, es oportuno destacar la esforzada e ingente labor que viene realizando en favor de Colima, el directivo estatal, el doctor Alberto Covarrubias Bermejo, quien con gran sensibilidad humana y social ha dotado de mejores servicios e instalaciones a la benemérita institución, en un horizonte de adversidades y carencias diversas, pues hay municipios que se niegan a hacer las aportaciones convenidas a favor de la Cruz Roja desde hace meses como es el caso de la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez. Considero que ha llegado la hora de aprobar recursos oficiales de los gobiernos federal y estatal para garantizar la operación, los servicios y la viabilidad de una institución tan noble, como lo es la Cruz Roja Mexicana. La Cruz Roja es un colchón que amortigua sentidas necesidades sociales de atención médica para los más pobres entre los pobres, para quienes carecen de seguridad social, por lo que es vital apoyar a esta noble institución. Se debe pensar, por ejemplo, en aportar una partida para la compra de gasolina de las ambulancias. Hay que tener sensibilidad y fortalecer a la Cruz Roja y no caer en el cálculo egoísta y la indiferencia. Mi reconocimiento al quehacer del doctor Alberto Covarrubias, así como de todo su equipo médico, de enfermería y socorristas voluntarios, que con su noble, cotidiana y desinteresada labor por la sociedad, nos devuelven la confianza en la condición humana y de que, todos, apoyemos a la Cruz Roja, con la certeza de que un Colima y un México mejor son posibles. Por lo pronto, la Cruz Roja cuenta conmigo. REFORMA ELECTORAL. Con su propuesta de reforma electoral, Nicolás Contreras alza la voz y está marcando las pautas de la agenda política para el presente y para el porvenir. Nico se mueve con gran fuerza, de forma incansable, y tiene la mira puesta en la Presidencia Municipal de Colima, para hacer un gobierno cercano a la gente. Haciendo política con la gente, en la calle, en la plaza pública, Nico está abriendo las puertas del futuro. MENSAJES OMINOSOS. La ultraderecha amenaza. A lo mejor podemos estar en desacuerdo con el estilo personal de hacer política de Andrés Manuel López Obrador, pero es muy grave y abominable que la intolerancia y el fascismo viertan amenazas contra su vida, exigiéndole que ya no haga campaña y que no visite el Estado de México. Le mandaron una corona de muerto y le exigen que no apoye a la candidata de Morena, Delfina Gómez, a la Gubernatura de Edomex. La política se tiene que hacer de frente, con alteza de miras, exponiendo argumentos para convencer y vencer, no a través de la cobardía del anonimato. Hay que apelar a la política, a las razones y los argumentos y no a la violencia. Por cierto, se vio muy falso e hipócrita el expresidente Felipe Calderón al expresar su solidaridad con AMLO. CONSERVAR HOSPITAL. El derecho a la salud de los mexicanos está consagrado en la Carta Magna y es una aspiración legítima garantizar la cobertura de los servicios y de la infraestructura, por lo que considero muy relevante que se conserve, consolide y mejore la clínica-hospital del IMSS en Colima, por la avenida De Los Maestros, al margen de que ya se tenga un nuevo hospital en Villa de Álvarez. Yo considero que no hay que desmantelar los quirófanos y consultorios, y se debe aprovechar este hospital que todavía tiene vida útil para muchos años más, ya que la población y los derechohabientes lo requieren y hay un gran rezago del IMSS en cirugías. Me parece un desperdicio transformar un hospital en oficinas para la burocracia. Apelamos a la sensibilidad y comprensión del presidente Enrique Peña Nieto y del director general del IMSS, Mikel Arriola, para atender esta propuesta que es más que personal, ya que recoge los sentimientos y las aspiraciones de diversos sectores populares y sociales.

