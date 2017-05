Regresa El Tachín a los diamantes del beisbol

Infoecos/Colima.-

Anastacio Murillo, el mejor pitcher que ha tenido el beisbol de Colima, un día decidió poner punto final a su carrera deportiva, para lo cual organizó un partido oficial, al término entregó diplomas de reconocimiento a quienes lo habían impulsado en su carrera, e incluso hubo quien derramó lágrimas en su despedida, pero el adiós solo duró una semana.

Para sorpresa de todos, al domingo siguiente ahí estaba de nuevo Tachín, listo para jugar con su equipo Padres. Por supuesto que de la tribuna hubo quienes increparon al serpentinero por verlo de nuevo en acción, a lo que él respondió: “Dije que me retiraba de pitcher, pero no de jugador”.

Y así continuó nuestro personaje jugando en beisbol y en softbol, al paso del tiempo a la gente ya no le importó verlo en los diamantes, aunque no faltó alguien que al verlo lanzar en la loma le gritara: “Devuélveme mis lágrimas, Tachín. Tú nos prometiste que te ibas a retirar, pero sigues jugando”.

Fue el sábado pasado cuando al verlo enfundado en la casaca de Camino Real, un aficionado le preguntó: “Oye, ¿qué no te habías retirado del beisbol?”. Tacho lo miró con ojos retadores y le contestó: “Efectivamente, me había retirado, pero al siguiente domingo me llamó mi manager, Ricardo, y me dijo: ‘Oye, Tacho, fíjate que no me completo y ocupo que juegues’, y pues aquí estoy”.

